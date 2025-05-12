Жду Путина лично! Переговоры в Турции: что известно о предусловиях

Мир прикован вниманием к ситуации в Украине. Но не на поле боя, а в пространстве дипломатии. Российский президент Владимир Путин заговорил о переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая.

На это отреагировал украинский глава Владимир Зеленский. Что известно о переговорах в Турции и в каком формате они могут состояться, говорим далее в материале.

Переговоры в Турции: что известно

Этому предшествовало заявление российского президента в ночь на 11 мая. Он заявил, что настроен на прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая 2025 года.

Он не упомянул о 30-дневном перемирии, зато подчеркнул, чтобы переговоры возобновились “без всяких предварительных условий”.

На это заявление отреагировал Владимир Зеленский. В своем Telegram 11 мая он отметил, что с 12 мая украинская сторона будет ждать прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии.

— Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут, — отметил Зеленский.

В это же время президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, но стремится встретиться в четверг.

По его словам, Украина должна немедленно согласиться на эту встречу.

— По крайней мере, она сможет выяснить, возможно ли соглашение, и если нет — европейские лидеры и США будут знать, на чем стоят, и действовать соответственно.

Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, слишком занятым празднованием Победы во Второй мировой войне, которое невозможно было бы выиграть (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки, — написал Трамп.

Известно, что Турция официально подтвердила готовность принять у себя представителей России и Украины.

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Переговоры 15 мая: реакция ОП

12 мая РБК-Украина опубликовали интервью с руководителем ОП Андреем Ермаком, в котором он заявил, что Украина готова к любым форматам переговоров.

— Мы годами вели переговоры с агрессором и знаем, как они умеют тянуть время. Украина больше всего стремится к справедливому и крепкому миру. И мы прямо говорим об этом на всех уровнях.

Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем: Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса, — заявил Ермак.

Он также добавил, что Россия должна принять предложения США и европейских партнеров о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня, если хочет провести переговоры.

Ранее в сторону Украины звучало предложение отказаться от территорий в пользу России. Как на такое реагировать и что предшествовало, мы писали в другом материале.

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