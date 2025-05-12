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Жду Путина лично! Переговоры в Турции: что известно о предусловиях

Виктория Мельник, журналист сайта 12 мая 2025, 13:30
переговоры в Турции
Фото Getty Images, Сайт президента Украины, Pixabay
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