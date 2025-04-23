Война в Украине

Переговоры, которых не было, как Украина реагирует на риторику о территориальных уступках

Анастасия Грубрина, журналист сайта 23 апреля 2025, 17:35
Мирные переговоры
Фото Unsplash
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