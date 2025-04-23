Переговоры, которых не было, как Украина реагирует на риторику о территориальных уступках

23 апреля 2025 года в Лондоне должна была состояться встреча по достижению мира в Украине. На нем должны быть представители США и ЕС. Однако этого не произошло. Встреча была отменена.

По словам журналистов The Washington Post, европейские дипломаты отменили встречу после того, как это сделали представители США. В свою очередь представители США отказались от встречи из-за месседжа Киева о несогласии с условиями России (передачу россиянам Крыма, а также территорий, оккупированных по состоянию на данный момент — ред.)

В контексте встречи началось много обсуждений, почему Украина должна отдать эти территории. И все они звучат не от Украины. Мы собрали официальную позицию украинских представителей по условиям переговоров и вероятности территориальных уступок.

Украина не согласна на территориальные уступки России: заявления наших политиков

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко опубликовала свое заявление в X. Она сообщила, что Украина в Лондоне продолжает стоять на своем: мы готовы вести переговоры, а не сдаться.

Не будет никакого соглашения, которое даст России более крепкие основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом. Если Россия пойдет на временную паузу, Украина ответит тем же.

Она добавила, что украинцы никогда не согласятся на заморозку войны, замаскированную под мир. Также украинцы никогда не признают оккупацию Крыма.

А в случае, если у Украины заберут возможность стать членом НАТО, наша страна потребует обязательных гарантий безопасности — таких, чтобы будущей агрессии не было.

Свое заявление сделал и глава комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко для Интерфакс-Украина. Он подчеркнул, что какие-либо мирные договоренности не должны нарушать Конституцию Украины.

В этой ситуации нам важно продолжать настаивать на соблюдении всеми государствами мира, включая США, принцип территориальной целостности Украины и уважение суверенитета Украины.

Он также напомнил, что официальная позиция США по Крыму — проукраинская. Во время предыдущего президентства Трампа была принята Крымская декларация, где США подтвердили непризнание аннексии. А в декларации Вильнюсского саммита НАТО говорится, что Украина имеет необратимый путь к НАТО.

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Относительно вопроса ЗАЭС, который также рассматривается иностранными политиками, в соответствии с международным правом контроль над ЗАЭС должен быть возвращен Украине.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе также сделала заявление для Интерфакса на фоне возможных мирных переговоров.

Хотелось бы верить, что информация об условиях по сути прекращения огня, которую распространяют в медиа, не является полным и настоящим изложением предложений США. Но если то, что пишут в СМИ, соответствует действительности, то это и грустно, и опасно.

Напомним, в СМИ распространяют информацию о том, что США предложили Украине и России мир на таких условиях: признание Украиной всех оккупированных территорий российскими, отказ от вступления в НАТО, передача ЗАЭС под контроль США. Правдивы ли эти данные — неизвестно, — прим. ред.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что такие условия будут означать неготовность США искать справедливое решение и длительный мир, а продемонстрирует быстрый отчет о временном перемирии за счет уступок агрессору как большое достижение США.

По ее словам Украина должна делать все, чтобы “привести США в сознание”. И подчеркивает, что стратегическое поражение России выгодно не только Украине, но и США, и Европе. Членство Украины в НАТО она называет самым дешевым и эффективным способом защиты.

Обновлено (четверг, 24 апреля)

Ситуацию с переговорами в Лондоне прокомментировал президент Владимир Зеленский.

— В Лондоне была соответствующая предложенная ими стратегия. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители Соединенных Штатов побеседовали и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения Соединенных Штатов появилась другая бумага, – цитирует президента Интерфакс-Украина.

Зеленский подчеркнул: Украина не готова к территориальным уступкам.

Этот документ находится на столе у ​​президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или Конституции, не может быть в любых договоренностях.

Позиция Еврокомиссии

Утром 23 апреля представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС поддерживает украинскую позицию относительно Крыма и оккупированных территорий.

Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. И когда речь идет также о Крыме, позиция действительно четкая: Крым это Украина.

По переговорам Еврокомиссия имеет такую ​​же четкую позицию: Украина должна установить условия справедливого и долговременного мира.

Отказ Марка Рубио от переговоров в Лондоне

Госсекретарь США Марко Рубио сегодня, 23 апреля, отказался от поездки в Лондон, чтобы принять участие в переговорах по достижению мира в Украине. Издание The New York Times сообщило, что Рубио отказался ехать в Лондон сразу после того, как Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским.

Вместо Рубио в переговорах должен был принять участие спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Сам Марко Рубио официально свой отказ не прокомментировал, так что это может быть и не связано с заявлением Зеленского. Кроме того, представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Марко Рубио не приехал в Лондон из-за “логистических проблем”.

Как реагировать на сегодняшние события

На фоне всех сообщений нардеп Ярослав Железняк призвал к трезвому обдумыванию ситуации. В частности, объяснил схему, как работает нагнетание по теме перемирия.

Статья в иностранном СМИ — перепост у нас — куча интерпретаций от “экспертов как это будет”. Пока, давайте откровенно, выглядит так, что представительство значительно снизили на сегодня. И США, и другие. Очевидно громких прорывов в переговорах и новостей вряд ли нужно ожидать.

По словам Железняка, после подобных событий США могут выйти из переговоров. И Украина должна не допустить обвинений в этом только в свою сторону. Также он добавил, что политики в Вашингтоне не имели четкого плана, что 23 апреля все кончится.

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