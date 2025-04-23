Війна в Україні

Переговори, яких не було — як Україна реагує на риторику про територіальні поступки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 17:35
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Фото Unsplash
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