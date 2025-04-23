Переговори, яких не було — як Україна реагує на риторику про територіальні поступки

23 квітня 2025 року в Лондоні мала відбутися зустріч щодо досягнення миру в Україні. На ній мали бути представники США та ЄС. Однак цього не сталося. Зустріч було скасовано.

За словами журналістів The Washington Post, європейські дипломати скасували зустріч після того, як це зробили представники США. Своєю чергою представники США відмовилися від зустрічі через меседж Києва про незгоду з умовами Росії (передачу росіянам Криму, а також територій, окупованих станом на зараз — ред.)

У контексті зустрічі почалося чимало обговорень, на предмет того чому Україна має віддати ці території. Та всі вони звучать не від України. Ми зібрали офіційну позицію українських представників щодо умов переговорів та ймовірності територіальних поступок.

Україна не згодна на територіальні поступки Росії: заяви наших політиків

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко опублікувала свою заяву в X. Вона повідомила, що Україна у Лондоні продовжує стояти на своєму: ми готові вести переговори, а не здатися.

Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на тимчасову паузу, Україна відповість тим же.

Вона додала, що українці ніколи не погодяться на замороження війни, замасковане під мир. Також українці ніколи не визнають окупацію Криму.

А на випадок, якщо в України заберуть можливість стати членом НАТО, наша країна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — таких, аби майбутньої агресії не було.

Свою заяву зробив і очільник комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко для Інтерфакс-Україна. Він наголосив, що будь-які мирні домовленості не мають порушувати Конституції України.

У цій ситуації нам важливо продовжувати наполягати на дотриманні всіма державами світу, включно зі США, принципу територіальної цілісності України та повазі до суверенітету України.

Він також нагадав, що офіційна позиція США щодо Криму — проукраїнська. Під час попереднього президентства Трампа було ухвалено Кримську декларацію, де США підтвердили невизнання анексії. А в декларації Вільнюського саміту НАТО сказано, що Україна має незворотний шлях до НАТО.

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Щодо питання ЗАЕС, яке також розглядається іноземними політиками, відповідно до міжнародного права контроль над ЗАЕС має бути повернутий Україні.

Очільниця комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе також зробила заяву для Інтерфаксу на тлі можливих мирних переговорів.

Хотілося б вірити, що інформація про умови для по суті припинення вогню, яку поширюють в медіа, не є повним і справжнім викладом пропозицій США. Але, якщо те, що пишуть у ЗМІ, відповідає дійсності, то це і сумно, і небезпечно.

Нагадаємо, у ЗМІ поширюють інформацію нібито про те, що США запропонували Україні та Росії мир на таких умовах: визнання Україною всіх окупованих територій російськими, відмова від вступу до НАТО, передача ЗАЕС під контроль США. Чи є правдивими ці дані — достеменно невідомо, — прим. ред.

Климпуш-Цинцадзе додала, що такі умови означатимуть неготовність США шукати справедливе рішення і тривалий мир, а продемонструє швидке звітування про тимчасове перемир’я коштом поступок агресору як велике досягнення США.

За її словами Україна має робити все, аби “привести США до тями”. І наголошує на тому, що стратегічна поразка Росії вигідна не лише Україні, а й США та Європі. Членство України в НАТО вона називає найдешевшим і найефективнішим способом захисту.

Позиція Єврокомісії

Зранку 23 квітня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що ЄС підтримує українську позицію щодо Криму та окупованих територій.

Ми підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. І коли мова йде також про Крим, позиція справді чітка: Крим це Україна.

Стосовно переговорів Єврокомісія має таку ж чітку позицію: Україна має встановити умови справедливого і довготривалого миру.

Відмова Марка Рубіо від переговорів у Лондоні

Держсекретар США Марко Рубіо сьогодні, 23 квітня, відмовився від поїздки до Лондона, аби взяти участь у перемовинах щодо досягнення миру в Україні. Видання The New York Times повідомило, що Рубіо відмовився їхати до Лондона відразу після того, як Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає Крим російським.

Замість Рубіо у переговорах мав взяти участь спецпосланець США щодо України Кіт Келлог. Сам Марко Рубіо офіційно свою відмову не прокоментував, тож це може бути й не пов’язано із заявою Зеленського. Крім того, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Марко Рубіо не приїхав до Лондона через “логістичні проблеми”.

Як реагувати на сьогоднішні події

На тлі всіх повідомлень нардеп Ярослав Железняк закликав до тверезого обдумування ситуації. Зокрема пояснив схему, як працює нагнітання щодо теми перемир’я.

Стаття в іноземному ЗМІ — перепост у нас — купа інтерпретацій від “експертів як то воно буде”. Поки, давайте відверто, виглядає так, що представництво значно понизили на сьогодні. І США, і інші. Очевидно гучних проривів у перемовинах і новин навряд чи треба чекати.

За словами Железняка, після таких подій США можуть вийти з переговорів. І Україна має не допустити звинувачень в цьому лише у свій бік. Також він додав, що політики у Вашингтоні не мали чіткого плану, що 23 квітня все скінчиться.

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