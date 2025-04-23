Ми готові до негайного припинення вогню — Зеленський

Останні тижні інформаційне поле жбурляє блискавками від перенавантаження. На тлі розмов про перемирʼя та угоди українці продовжують потерпати від сильних обстрілів окупантів: сьогодні зранку росіяни прицільно вдарили по автобусу у Марганці, загинули люди.

На удар відреагував президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що напередодні він також дав прес-конференцію українським журналістам про дипломатичну роботу нашої команди.

Про ключове — далі у матеріалі.

Припинення вогню: заява Зеленського

У своєму Telegram Володимир Зеленський заявив, що росіяни вчинили надзвичайно жорстокий та свідомий воєнний злочин, вдаривши FPV-дронами по автобусу, який перевозив робітників (-ць) гірничозбагачувального комбінату.

— Звичайний автобус. Це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль. Понад 40 поранених, більшість — жінки, є дуже важкі поранення. На жаль, девʼять людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким.

Такі російські удари по цивільних FPV-дронами, на жаль, не є рідкістю.

Найбільше від такого терору страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, в громадах Дніпровщини: Нікополь та Марганець. Фактично щоденно є такі удари.

Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її, — наголосив Зеленський.

Він вказав також на те, що чим довше триває війна, тим більше вона модернізовує форми вбивства та знущання з людей.

Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню.

— Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства.

На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним.

Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це, — заявив верховний головнокомандувач.

Під час зустрічі з журналістами напередодні Володимир Зеленський повідомив про посилення дипломатичної роботи зі сторони України.

Зокрема, має відбутися зустріч з G20, а також з низкою президентів різних країн по всьому світу: Південної Африканської Республіки, Польщі, Чехії, премʼєр-міністром Іспанії.

Настрої українців більш постійні за наших партнерів. Чи можливе зараз перемирʼя і на що сподіватися, ми розповідали за посиланням.

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