Війна в Україні

Ми готові до негайного припинення вогню — Зеленський

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 15:50
припинення вогню україна
Фото Facebook
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