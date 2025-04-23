Мы готовы к немедленному прекращению огня — Зеленский

Последние недели информационное поле швыряет молниями от перегрузки. На фоне разговоров о перемирии и соглашениях украинцы продолжают страдать от сильных обстрелов оккупантов: сегодня утром россияне прицельно ударили по автобусу в Марганце, погибли люди.

На удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Напомним, что накануне он также дал пресс-конференцию украинским журналистам о дипломатической работе нашей команды.

О ключевом — дальше в материале.

Прекращение огня: заявление Зеленского

В своем Telegram Владимир Зеленский заявил, что россияне совершили чрезвычайно жестокое и сознательное военное преступление, ударив FPV-дронами по автобусу, перевозившему рабочих горнообогатительного комбината.

— Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель. Более 40 раненых, большинство женщин, очень тяжелые ранения. К сожалению, девять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Такие российские удары по гражданским FPV-дронам, к сожалению, не являются редкостью.

Больше всего такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в громадах Днепровской области: Никополь и Марганец. Фактически ежедневно есть такие удары.

Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую ​​форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут ее перенять, — подчеркнул Зеленский.

Он указал также на то, что чем дольше идет война, тем больше она модернизирует формы убийства и издевательства над людьми.

Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня.

— Именно таково было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это вполне возможно. Но возможно, когда на это идет Россия и прекращает убийства.

На Пасху мы достигли понижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным.

Также мы готовы к немедленному прекращению огня, по меньшей мере, по гражданским объектам и уже заявляли об этом, — заявил верховный главнокомандующий.

В ходе встречи с журналистами накануне Владимир Зеленский сообщил об усилении дипломатической работы со стороны Украины.

В частности, предстоит встреча с G20, а также рядом президентов разных стран по всему миру: Южной Африканской Республики, Польши, Чехии, премьер-министром Испании.

Настроения украинцев более постоянны, чем наши партнеры. Возможно ли перемирие сейчас и на что надеяться, мы рассказывали по ссылке.

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