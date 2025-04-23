Война в Украине

Мы готовы к немедленному прекращению огня — Зеленский

Виктория Мельник, журналист сайта 23 апреля 2025, 15:50
прекращение огня украина
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