Война в Украине

Полтава, Киев, Харьков, Одесса, Марганец — первая массированная атака после Пасхи (ОБНОВЛЕНО)

Виктория Мельник, журналист сайта 23 апреля 2025, 19:15
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