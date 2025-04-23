В ночь с 22 на 23 апреля 2025 года россияне атаковали ударными беспилотниками крупные города Украины. Пострадали Харьков, Одесса, Полтава и Киев. Известно также об ужасных последствиях в Днепропетровской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки на Украину, собрали дальше в материале.

Массированная атака на Украину

Взрывы в Одессе

По сообщению ГСЧС, этой ночью Россия в очередной раз атаковала Одессу.

По предварительной информации, пострадали два человека. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Из-за удара загорелись жилые гражданские дома, а также частные предприятия.

— В этот раз под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров, — заявил глава местной ОВА Олег Кипер.

Полтава, Киев, Харьков, Одесса, Марганец — первая массированная атака после Пасхи (ОБНОВЛЕНО) / 6 Фотографий

Удар по Полтаве: что известно

В ночь с 22 на 23 апреля под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура Полтавы. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.

Один из дронов упал вблизи многоэтажки — выбиты стекла, поврежден фасад.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут отметил, что на город налетело 13 БпЛА.

— В Подольском районе разрушен частный дом. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий. В Шевченковском районе зафиксировано повреждение двух офисных зданий и нескольких многоэтажек.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

В результате удара шесть человек пострадали. Трое из них от госпитализации отказались.

Остальные госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы, — добавил Когут.

Полтава, Киев, Харьков, Одесса, Марганец — первая массированная атака после Пасхи (ОБНОВЛЕНО) / 10 Фотографий

Обстрел Харькова

Под ударом оказался и Харьков.

Под прицелом находились гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий.

По сообщению городского головы Игоря Терехова, все шесть взрывов прогремели в одном районе города. Атака продолжалась в течение часа.

Под утро Харьков снова атаковал российский дрон.

— Все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте прилетов масштабный пожар. Остальные последствия ночной атаки на Харьков уточняются.

И уже утром несколько минут назад БПЛА Молния атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. В настоящее время информации о пострадавших не поступало, — отметил он.

На месте происшествия под угрозой вражеских ударов работали подразделения ГСЧС и коммунальные службы города.

Полтава, Киев, Харьков, Одесса, Марганец — первая массированная атака после Пасхи (ОБНОВЛЕНО) / 5 Фотографий

Где еще звучали взрывы в Украине

Этой ночью враг также атаковал Киевскую и Днепропетровскую области.

В Броварском районе Киевской области в результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания.

Также об атаке на область сообщал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

Из-за атаки БпЛА в Раевской общине Синельниковского района пострадали двое мужчин — 40 и 48 лет. Оба будут лечиться амбулаторно. Возник пожар на аграрном предприятии. Спасатели укротят огонь.

Также известно, что агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу.

По состоянию на 18:30 известно о 54 пострадавших… 31 человек госпитализирован. Четверо – по два мужчины и женщины – в тяжелом состоянии. Девять людей погибли — сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лисак.

Россияне атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце, — уточнил глава Днепропетровского областного совета Лукашук.

Полтава, Киев, Харьков, Одесса, Марганец — первая массированная атака после Пасхи (ОБНОВЛЕНО) / 4 Фотографии

В преддверии Россия ударила по дому в Запорожье! Он сложился, как бумажный… о последствиях читай по ссылке.

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