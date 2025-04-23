У ніч з 22 на 23 квітня 2025 росіяни атакували ударними безпілотниками великі міста України. Постраждали Харків, Одеса, Полтава та Київ. Відомо також про жахливі наслідки у Дніпропетровській області. Детальніше про наслідки масованої атаки на Україну — у матеріалі. Масована атака на Україну Вибухи в Одесі За повідомленням ДСНС, цієї ночі Росія вкотре атакувала Одесу. За попередньою інформацією постраждали дві людини. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу. Через удар загорілися житлові цивільні будинки, а також приватні підприємства. — На цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж, — заявив голова місцевої ОВА Олег Кіпер. Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 6 Фотографій Удар по Полтаві: що відомо У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася суто цивільна інфраструктура міста Полтава. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що на місто налетіло 13 БпЛА. — У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. У Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок. Крім того, ушкоджено декілька автомобілів. Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту осіб госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми, — додав Когут. Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 10 Фотографій Читати на тему Від травм врятувала тюль: як одесити приходять до тями після російської атаки дронів Що кажуть одесити про атаку дронів 21 квітня — читай в матеріалі. Обстріл Харкова Під ударом опинився й Харків. Під прицілом були цивільні об’єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За повідомлення міського голови Ігоря Терехова, всі шість вибухів пролунали в одному районі міста. Атака тривала протягом години. Над ранок Харків знову атакував російський дрон. — Усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці прильотів масштабна пожежа. Інші наслідки нічної атаки на Харків уточнюються. І вже зранку, кілька хвилин тому, БПЛА Молнія був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх. На цю хвилину інформації щодо постраждалих не надходило, — зазначив він. На місці події під загрозою повторних ворожих ударів працювали підрозділи ДСНС та комунальні служби міста. Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 6 Фотографій Де ще лунали вибухи в Україні Цієї ночі ворог також атакував Київську та Дніпропетровську області. У Броварському районі Київської області внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі. Також про атаку на свою область повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Через атаку БпЛА в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків — 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно. Виникла пожежа на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь. Також відомо, що агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. Станом на 18:30 відомо про 54 постраждалих… 31 людина госпіталізована. Четверо – по двоє чоловіків і жінок – у важкому стані. Загинули девʼять людей, — повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці, — уточнив голова Дніпропетровської обласної ради Лукашук. Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 4 Фотографії Напередодні Росія ударила по будинку в Запоріжжі! Він склався, наче паперовий… про наслідки читай за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, дніпропетровщина, Київщина, Одеса, Полтава, Україна, Харків Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter