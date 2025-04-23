У ніч з 22 на 23 квітня 2025 росіяни атакували ударними безпілотниками великі міста України. Постраждали Харків, Одеса, Полтава та Київ. Відомо також про жахливі наслідки у Дніпропетровській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки на Україну — у матеріалі.

Масована атака на Україну

Вибухи в Одесі

За повідомленням ДСНС, цієї ночі Росія вкотре атакувала Одесу.

За попередньою інформацією постраждали дві людини. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Через удар загорілися житлові цивільні будинки, а також приватні підприємства.

— На цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж, — заявив голова місцевої ОВА Олег Кіпер.

Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 6 Фотографій

Удар по Полтаві: що відомо

У ніч з 22 на 23 квітня під ворожими атаками опинилася суто цивільна інфраструктура міста Полтава. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що на місто налетіло 13 БпЛА.

— У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. У Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок.

Крім того, ушкоджено декілька автомобілів.

Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися.

Решту осіб госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми, — додав Когут.

Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 10 Фотографій

Обстріл Харкова

Під ударом опинився й Харків.

Під прицілом були цивільні об’єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель.

За повідомлення міського голови Ігоря Терехова, всі шість вибухів пролунали в одному районі міста. Атака тривала протягом години.

Над ранок Харків знову атакував російський дрон.

— Усі влучання сталися в Новобаварському районі. На місці прильотів масштабна пожежа. Інші наслідки нічної атаки на Харків уточнюються.

І вже зранку, кілька хвилин тому, БПЛА Молнія був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх. На цю хвилину інформації щодо постраждалих не надходило, — зазначив він.

На місці події під загрозою повторних ворожих ударів працювали підрозділи ДСНС та комунальні служби міста.

Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 6 Фотографій

Де ще лунали вибухи в Україні

Цієї ночі ворог також атакував Київську та Дніпропетровську області.

У Броварському районі Київської області внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі.

Також про атаку на свою область повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку БпЛА в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків — 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно. Виникла пожежа на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь.

Також відомо, що агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю.

Станом на 18:30 відомо про 54 постраждалих… 31 людина госпіталізована. Четверо – по двоє чоловіків і жінок – у важкому стані. Загинули девʼять людей, — повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Росіяни атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці, — уточнив голова Дніпропетровської обласної ради Лукашук.

Полтава, Київ, Харків, Одеса, Марганець — перша масована атака після Великодня (ОНОВЛЕНО) / 4 Фотографії

Напередодні Росія ударила по будинку в Запоріжжі! Він склався, наче паперовий… про наслідки читай за посиланням.

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