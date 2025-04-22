Будинок, як паперовий! Росія уразила дев’ятиповерхівку в Запоріжжі

Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя уражено дев’ятиповерховий будинок, повідомляє голова ОВА Іван Федоров.
Обстріл Запоріжжя 22 квітня: є влучання в багатоповерхівку
Оновлено 23 квітня (14:00): Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки поранення дістали 42 особи, з них 14 наразі у лікарні. Четверо пацієнтів тяжкі. Їх усіх прооперували.
Серед поранених вагітна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Оновлено (16:12): кількість постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до 26 осіб. Про це повідомив Іван Федоров.
Оновлено (13:50): кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
Оновлено (13:47): ДСНС повідомляє про 20 постраждалих. Серед них 3 дітей.
Оновлено (13:17): до 15 людей зросла кількість поранених. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні.
Оновлено (12:56): Іван Федоров повідомив, що Запоріжжя атакували двома КАБами приблизно о 11:40. Один з них влучив по інфраструктурному об’єкту, інший по житловому будинку. Загальна кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Двоє з них у важкому стані.
Оновлено (12:42): поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, а 4-річний у стані середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.
Оновлено (12:20): внаслідок атаки на Запоріжжя загинула одна людина. 69-річна жінка дістала тяжкі поранення. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.
Оновлено (12:10): відомо про двох поранених, повідомив Іван Федоров. Їх доправляють до лікарні, щоб надати допомогу.
На місце прильоту вирушили працівники аварійно-рятувальної служби Кобра, щоб оцінити рівень руйнувань та негайно розпочати ліквідацію наслідків, повідомляє секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.
Поблизу епіцентру атаки також чергуватиме автобус з гуманітарною допомогою для людей. Для постраждалих оперативно розгорнули Пункт незламності. Його адресу не розголошую в цілях безпеки.
Мешканці постраждалого району отримають інформацію про його місцезнаходження у працівників структурних підрозділів міськради.
Іван Федоров показав перші наслідки удару росіян по Запоріжжю.
Російський удар по Запоріжжю: перші фото наслідків
Запорізька ОВА показує перші світлини після обстрілу міста.
Вибухи в Запоріжжі: інформація від ДСНС
За даними ДСНС, внаслідок удару частково зруйновані декілька 9-поверхівок та навчальний заклад. Також горіли автомобілі.
З пошкодженої будівлі надзвичайники евакуюють мешканців. На місці працюють психологи.
Росія продовжує терор українських міст. Ми розповідали, як живе Херсон та чому там більше немає безпечних районів.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!