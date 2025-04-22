Будинок, як паперовий! Росія уразила дев’ятиповерхівку в Запоріжжі

Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя уражено дев’ятиповерховий будинок, повідомляє голова ОВА Іван Федоров.

Обстріл Запоріжжя 22 квітня: є влучання в багатоповерхівку

Оновлено 23 квітня (14:00): Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки поранення дістали 42 особи, з них 14 наразі у лікарні. Четверо пацієнтів тяжкі. Їх усіх прооперували.

Серед поранених вагітна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Оновлено (16:12): кількість постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до 26 осіб. Про це повідомив Іван Федоров.

Оновлено (13:50): кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Оновлено (13:47): ДСНС повідомляє про 20 постраждалих. Серед них 3 дітей.

Оновлено (13:17): до 15 людей зросла кількість поранених. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні.

Оновлено (12:56): Іван Федоров повідомив, що Запоріжжя атакували двома КАБами приблизно о 11:40. Один з них влучив по інфраструктурному об’єкту, інший по житловому будинку. Загальна кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Двоє з них у важкому стані.

Оновлено (12:42): поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, а 4-річний у стані середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Оновлено (12:20): внаслідок атаки на Запоріжжя загинула одна людина. 69-річна жінка дістала тяжкі поранення. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.

Оновлено (12:10): відомо про двох поранених, повідомив Іван Федоров. Їх доправляють до лікарні, щоб надати допомогу.

На місце прильоту вирушили працівники аварійно-рятувальної служби Кобра, щоб оцінити рівень руйнувань та негайно розпочати ліквідацію наслідків, повідомляє секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.

Поблизу епіцентру атаки також чергуватиме автобус з гуманітарною допомогою для людей. Для постраждалих оперативно розгорнули Пункт незламності. Його адресу не розголошую в цілях безпеки.

Мешканці постраждалого району отримають інформацію про його місцезнаходження у працівників структурних підрозділів міськради.

Іван Федоров показав перші наслідки удару росіян по Запоріжжю.

Російський удар по Запоріжжю: перші фото наслідків

Запорізька ОВА показує перші світлини після обстрілу міста.

Будинок, як паперовий! Росія уразила дев’ятиповерхівку в Запоріжжі / 6 Фотографій

Вибухи в Запоріжжі: інформація від ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок удару частково зруйновані декілька 9-поверхівок та навчальний заклад. Також горіли автомобілі.

З пошкодженої будівлі надзвичайники евакуюють мешканців. На місці працюють психологи.

