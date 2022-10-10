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Вдома, на вулиці чи в авто — що робити при обстрілі, де б ви не були

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Жовтня 2022, 09:50
Що робити при обстрілі
Фото: УНІАН

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