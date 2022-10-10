Вдома, на вулиці чи в авто — що робити при обстрілі, де б ви не були

Обстріл може застати людину будь-де: у приміщенні, на вулиці чи в метро.

Ізраїльтяни у соцмережах діляться з українцями своїми лайфхаками та дають поради щодо поводження в екстрених ситуаціях.

Якщо під час обстрілу ви на вулиці

У цьому разі найважливіше — якомога швидше лягти на землю.

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Знайдіть будь-яку стіну-укриття. Це може бути бетонний блок чи стіна тощо.

Найнебезпечніше при обстрілах — уламки, тому чим нижче ви до землі, тим безпечніше.

До того ж важливо, як саме ви лягаєте. Долілиць, опустіть голову, максимально прикрийте дітей собою. Не рухайтесь та не підіймайте голову без нагальної потреби.

Якщо ви в автомобілі

Зупиніться і повністю заглушіть мотор, вийдіть з авто й ляжте на землю, використовуючи машину як укриття.

Під час обстрілу не вмикайте музику в авто, а вікна відкрийте, щоб одразу чітко почути сирену чи вибухи.

Про повітряну тривогу в Україні повідомляють міські державні адміністрації у своїх соцмережах, у Києві також через додаток Київ цифровий.

Навіть після закінчення повітряної тривоги потрібно принаймні десять хвилин залишатися в укритті чи тому ж положенні (якщо ви на вулиці).

Якщо під час обстрілу ви в приміщенні

Обов’язково треба відійти якнайдалі від вікон та засклених предметів і триматися біля несних стін. Найкращим варіантом буде кімната взагалі без вікон.

Сядьте на підлогу біля стіни. При обстрілі варто бути якнайнижче для уникнення травмування уламками. Вікна можна закрити подушками чи важкими меблями.

Якщо ховаєтеся у льосі приватного будинку, залиште на видному місці великий плакат із написом, де конкретно під час обстрілу ви перебуваєте. Є небезпека того, що підвал при обстрілі може завалити.

При першому ж натяку на обвалення встаньте у дверному отворі й упріться руками в косяки. Можна лягти поруч зі столом чи ліжком й прикрити голову руками.

Якщо ви перебуваєте в приміщенні на верхніх поверхах, необхідно вийти на сходову клітку і спуститися на кілька поверхів, щоб було простіше вийти на вулицю. Під час обстрілу чи бомбардування ніколи не користуйтеся ліфтом.

Завчасно зберіть тривожну валізку та поставте її біля дверей. Туди треба покласти питну воду, їжу довгого зберігання (снеки, батончики тощо), ліхтарики, зарядні пристрої, документи, необхідні ліки, ключі від квартири та машини.

Щоб зайняти та заспокоїти дітей візьміть іграшки та книжки.

Де ховатися

Найбезпечнішим місцем є бомбосховища, бо вони розраховані на надзвичайні випадки та обладнані вентиляцією, мають міцне перекриття та кілька виходів, на відміну від льохів.

Укриттям можуть стати метро, підземні переходи, траншеї, оглядові ями в гаражах або на СТО, але тільки ті, які мають доступ до повітря.

Небезпечні місця — під’їзди, багатоповерхові будинки, захаращені підвали. Вони можуть обвалитися під час бомбардування.

Також не ховайтеся під автомобілями, автобусами, під стінами магазинів та офісів. Вибухова хвиля виб’є скло і воно летітиме зверху.

Контейнери, ящики, будматеріали можуть спалахувати, тому не стійте поруч з ними.

Універсальні поради

Поміж загальних порад можна виділити:

Під час обстрілу намагайтеся не панікувати, насамперед при дітях.

Знайомтеся та гуртуйтеся з сусідами. Допомагайте одне одному.

Знайдіть кілька сімей із сусіднього будинку й домовтеся про взаємовиручку у разі пошкодження вашого будинку.

Робіть звичні речі. Рутина, до якої ви звикли в мирний час, допомагає відчути певну стабільність. Приберіть будинок, позаймайтеся з дітьми, виконайте щоденні ритуали догляду за собою.

Нагадаємо, ранком 10 жовтня прогриміли вибухи у Києві. Прилетіло по самому центру столиці та об’єктах на Солом’янці. Читай більше про це за посиланням.