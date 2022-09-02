Пий, мрій, дій — поради психологині, як подолати стрес в укритті

За пів року повномасштабної війни повітряні тривоги стали невід’ємною частиною життя українців. І хоч сирени лунають щодня ось уже 190 діб, щоразу люди можуть відчувати тривогу, наче вперше.

Практична психологиня Юлія Ворман розповіла для Telegram-каналу Психологічна підтримка, як подолати стрес, коли знаходишся в укритті.

Як подолати стрес під час повітряної тривоги

Зосереджуйся на тому, що можеш контролювати. Ми не здатні змінити хід бомбардування, проте можемо думати про те, що зробити “тут і зараз”. Так ти відволічешся від страху та паніки.

Ми не здатні змінити хід бомбардування, проте можемо думати про те, що зробити “тут і зараз”. Так ти відволічешся від страху та паніки. Мрій. Психологи під час Другої світової війни виявили, що дуже корисно планувати справи, які людина хоче зробити одразу після перемоги. Подумай, що ти робитимеш після вигнання окупантів з України. Головне — не концентруйся на своєму страху.

Психологи під час Другої світової війни виявили, що дуже корисно планувати справи, які людина хоче зробити одразу після перемоги. Подумай, що ти робитимеш після вигнання окупантів з України. Головне — не концентруйся на своєму страху. Контактуй з іншими людьми. Так ти допоможеш і собі, й іншим. Згадай колективні ігри та запропонуй разом провести час. А якщо не хочеш ні з ким спілкуватись, то встанови на телефон додатки з активностями для одного гравця, наприклад, кросворди або тетріс.

Будь уважним(-ою) до інших. В укритті комусь може знадобитись допомога або підтримка. Будь готовим(-ою) надати її.

В укритті комусь може знадобитись допомога або підтримка. Будь готовим(-ою) надати її. Пий воду в достатній кількості. Ми писали, наскільки небезпечне зневоднення та як мозок реагує на нестачу води в організмі.

Ми писали, наскільки небезпечне зневоднення та як мозок реагує на нестачу води в організмі. Опануй дихальні техніки та використовуй їх, щоб знизити рівень тривоги.

Деякі дорослі недооцінюють користь розмальовок та пазлів. Утім такі забавки можуть бути надзвичайно ефективними для того, щоб позбутися стресу. Читай, які творчі заняття допоможуть зняти напруження.

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