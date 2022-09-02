Пий, мрій, дій — поради психологині, як подолати стрес в укритті

За пів року повномасштабної війни повітряні тривоги стали невід’ємною частиною життя українців. І хоч сирени лунають щодня ось уже 190 діб, щоразу люди можуть відчувати тривогу, наче вперше.
Практична психологиня Юлія Ворман розповіла для Telegram-каналу Психологічна підтримка, як подолати стрес, коли знаходишся в укритті.
Деякі дорослі недооцінюють користь розмальовок та пазлів. Утім такі забавки можуть бути надзвичайно ефективними для того, щоб позбутися стресу. Читай, які творчі заняття допоможуть зняти напруження.
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