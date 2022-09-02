Пей, мечтай, действуй — советы психолога, как преодолеть стресс в укрытии

За полгода полномасштабной войны воздушные тревоги стали неотделимой частью жизни украинцев. И хотя сирены раздаются каждый день вот уже 190 суток, каждый раз люди продолжают чувствовать тревогу, словно впервые.

Практический психолог Юлия Ворман рассказала для Telegram-канала Психологическая поддержка, как преодолеть стресс, когда находишься в укрытии.

Как преодолеть стресс во время воздушной тревоги

Сосредоточься на том, что можешь контролировать. Мы не способны изменить ход бомбардировок, но можем думать о том, что сделать “здесь и сейчас”. Так ты отвлечешься от страха и паники.

Мы не способны изменить ход бомбардировок, но можем думать о том, что сделать “здесь и сейчас”. Так ты отвлечешься от страха и паники. Мечтай. Психологи во время Второй мировой войны обнаружили, что очень полезно планировать дела, которые человек хочет сделать сразу после победы. Подумай, что ты будешь делать после изгнания оккупантов из Украины. Главное — не концентрируйся на своем страхе.

Психологи во время Второй мировой войны обнаружили, что очень полезно планировать дела, которые человек хочет сделать сразу после победы. Подумай, что ты будешь делать после изгнания оккупантов из Украины. Главное — не концентрируйся на своем страхе. Общайся с другими людьми. Так ты поможешь и себе, и другим. Вспомни коллективные игры и предложи вместе провести время. А если не хочешь ни с кем общаться, то установи на телефон приложения с активностями для одного игрока, например, кроссворды или тетрис.

Будь внимательным к другим. В укрытии кому-то может понадобиться помощь или поддержка. Будь готов(-ой) предоставить ее.

В укрытии кому-то может понадобиться помощь или поддержка. Будь готов(-ой) предоставить ее. Пей воду в достаточном количестве. Мы писали, чем опасно обезвоживание и как мозг реагирует на нехватку воды в организме.

Мы писали, чем опасно обезвоживание и как мозг реагирует на нехватку воды в организме. Овладевай дыхательными техниками и используй их, чтобы снизить уровень тревоги.

Некоторые взрослые недооценивают пользу раскрасок и пазлов. Но они могут быть чрезвычайно эффективными для того, чтобы избавиться от стресса. Читай, какие творческие занятия помогут снять напряжение.

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