Пей, мечтай, действуй — советы психолога, как преодолеть стресс в укрытии

За полгода полномасштабной войны воздушные тревоги стали неотделимой частью жизни украинцев. И хотя сирены раздаются каждый день вот уже 190 суток, каждый раз люди продолжают чувствовать тревогу, словно впервые.
Практический психолог Юлия Ворман рассказала для Telegram-канала Психологическая поддержка, как преодолеть стресс, когда находишься в укрытии.
Некоторые взрослые недооценивают пользу раскрасок и пазлов. Но они могут быть чрезвычайно эффективными для того, чтобы избавиться от стресса. Читай, какие творческие занятия помогут снять напряжение.
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