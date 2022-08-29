Снимай стресс весело: раскраски и пазлы не только для детей

В детстве многих из нас в свободное время занимали раскрасками, пазлами, лепкой из пластилина, сборкой конструкторов и т.д.

Конечно, детям такая активность приносит очевидную пользу: развивает творческое и логическое мышление, улучшает мелкую моторику рук.

Но если бы все было так прагматично, они вряд ли занимались бы этими занятиями с такой страстью. У малышей за день гораздо больше впечатлений, новых знаний и знакомств, а все это вызывает много эмоций.

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Такая творческая активность помогает их выпустить, она дает ребенку возможность перезапуститься и побыть с собой, что важно в каждом возрасте.

А что, если детское творчество пригодится не только детям? А что, если взрослым время от времени тоже нужно заниматься такой активностью, чтобы избавиться от стресса?

Возьми урок у ребенка: список активностей от стресса

Многие взрослые недооценивают детский мир и мир творчества в частности. Детские занятия могут быть чрезвычайно эффективны для того, чтобы избавиться от стресса, которого стало особенно много с приходом в дом каждого украинца полномасштабной войны.

Список активностей, которые снимут твой стресс:

Раскраски и картины по номерам Рисование Пазлы Чтение Рисование на воде, песком и т.п. Плетение из бисера или нитей Лепка из глины, альтернатива пластилину Вышивка

Почему это избавит от стресса?

Стресса в нашей взрослой жизни немало, но и методов эффективно, экологично его выпустить тоже достаточно.

Простые детские активности эффективно снимают стресс, поскольку они улучшают концентрацию и внимание и тем самым успокаивают мозг, переключая его на другую деятельность.

Также они помогают снять напряжение в теле, ведь нет необходимости соревноваться или уложиться в определенный дедлайн.

Другие эффективные способы избавиться от стресса

Прогулка с домашним питомцем может зарядить нас позитивом и энергией.

Это может быть прогулка с собакой на улице или игры с котом, хомяком, попугаем дома, позитив ты получишь от любого взаимодействия.

Массаж мочек ушей , звучит необычно, не правда ли? Эту зону обычно относят к эрогенной, однако массаж мочек ушей эффективно расслабит и успокоит.

, звучит необычно, не правда ли? Эту зону обычно относят к эрогенной, однако массаж мочек ушей эффективно расслабит и успокоит. Танцы под любимую музыку оказывают отличный терапевтический эффект на нервную систему, потому что физическая активность сочетается с любимой музыкой.

Танцевать советуют всем, несмотря на то, умеешь ты это делать или нет. Если стыдишься публики в танцевальных залах, тогда делай это дома, когда никого нет.

Дыхательные практики и медитации — едва ли не лучшие помощники при стрессе или панических атаках. Ведь правильное дыхание по специальным техникам уменьшает выброс кортизола.

На первый взгляд кажется, что все просто: раскрасил картину, и стресс как рукой сняло, однако бесчисленное количество дел может вызвать хроническую усталость. Читай, как восстановить ресурс.

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