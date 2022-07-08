Советы
Эксклюзив

“Говорят медитация помогает успокоиться, но как начать, если никогда этого не делал(-а)?”

Отвечает
Ольга Крижановська, викладачка йоги та медитації
Ольга Крижановская

Преподаватель йоги и медитации

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 июля 2022, 07:00
Як правильно медитувати та з чого почати
Фото: Pexels

Советы

“Говорят медитация помогает успокоиться, но как начать, если никогда этого не делал(-а)?”
Отвечает
Ольга Крижановська, викладачка йоги та медитації
Ольга Крижановская
Преподаватель йоги и медитации

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