“Говорят медитация помогает успокоиться, но как начать, если никогда этого не делал(-а)?”

С начала полномасштабного вторжения многие психологи советуют медитировать и попробовать технику дыхания, чтобы успокоиться и снизить тревожность. Медитация помогает сконцентрировать мысли и учит прислушиваться к своему телу. Однако, как начать медитировать, если никогда этого не делал(-а)?

Своими советами поделилась преподаватель по йоге и медитации Ольга Крижановская.

Как начать медитировать

— Если ты решил(-а) начать медитировать, то сначала лучше обратиться к учителю, это значительно улучшит эффективность практики. Самостоятельно можно очень долго приходить к тем истинам, которые могли бы узнать уже на первом занятии с профессионалом.

Сейчас также смотрят

Однако можно заниматься медитацией самостоятельно. Если нет возможности обратиться к профессионалу, есть уроки медитаций на YouTube.

Они могут быть с голосовым сопровождением. Это, конечно, нельзя назвать медитацией в классическом понимании, ведь в видео нарочно побуждают твой мозг формировать картинки и образы. Но с этого можно начать свой путь в медитации.

Что нужно для медитации

Специальных атрибутов для медитации обычно не требуется. Но можно помочь себе, включив какую-то успокаивающую музыку в аудиоколонке или наушниках, особенно если вокруг тебя ходит много людей. Это поможет не отвлекаться.

Некоторые люди используют для медитаций разнообразные благовония и свечи. Это также помогает сконцентрироваться и создает атмосферу.

Есть люди, делающие практику с мантрами. Они используют четки с бусинами, что вводит себя в медитативное состояние. Но все это достаточно личное дело. Каждый должен ориентироваться по себе, что больше способствует медитации, а что наоборот — мешает.

Когда лучше медитировать

Лучшим временем для практики считается утро. Когда ты только проснулся(-лась), мысли еще двигаются медленно, или их вообще нет, энергия в теле спокойна.

Медитация наполняет энергией на весь день, активирует тело. Вечером бывает тяжелее, ведь за день человек переживает много событий и продолжает их осмысливать, а тело устало и хочет спать.

Однако это тоже довольно лично. Иногда очень хорошо помедитировать вечером, чтобы лечь спать с “чистым” мозгом. Продолжительность медитации зависит от состояния человека. Иногда хватает 15 минут, чтобы чувствовать себя хорошо, а иногда и часа будет мало. Главное регулярность. Начать можно с пяти минут в день, делать утром и вечером.

Чем полезна медитация

Медитация возвращает человека в состояние “здесь и сейчас”. Она учит чувствовать себя, свои потребности, прислушиваться к телу, разуму, подсознанию.

Благодаря медитации восстанавливается нервная система. Поднимается степень понимания себя и мира вокруг.

Медитация может омолаживать, наполнять энергией. Она открывает сердце, активирует любовь, благодарность, сострадание и желание делать полезные вещи для мира, — рассказала эксперт.

Также, чтобы улучшить свое психологическое состояние, психологи советуют заниматься спортом или другой физической нагрузкой. Однако сейчас у людей нет сил и желания это делать. Раньше мы рассказывали, как мотивировать себя заняться спортом.

Напомним, что у Вікна-новини есть Telegram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!