Поради
Ексклюзив

“Кажуть медитація допомагає заспокоїтися, але як почати, якщо ніколи цього не робив(-ла)?”

Відповідає
Ольга Крижановська, викладачка йоги та медитації
Ольга Крижановська

Викладачка з йоги та медитації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Липня 2022, 07:00
Як правильно медитувати та з чого почати
Фото: Pexels

Поради

“Кажуть медитація допомагає заспокоїтися, але як почати, якщо ніколи цього не робив(-ла)?”
Відповідає
Ольга Крижановська, викладачка йоги та медитації
Ольга Крижановська
Викладачка з йоги та медитації

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