“Кажуть медитація допомагає заспокоїтися, але як почати, якщо ніколи цього не робив(-ла)?”

Від початку повномасштабного вторгнення багато психологів радять медитувати та спробувати техніки дихання, щоб заспокоїтися та знизити тривожність. Медитація допомагає сконцентрувати думки й вчить прислухатися до свого тіла. Проте, як почати медитувати, якщо ніколи цього не робив(-ла)?

Своїми порадами поділилася викладачка з йоги та медитації Ольга Крижановська.

Як почати медитувати

— Якщо ти вирішив(-ла) почати медитувати, то спершу краще звернутися до вчителя, це значно покращить ефективність практики. Самостійно можна дуже довго приходити до якихось істин, що могли б дізнатись вже на першому занятті з професіоналом.

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Проте можна займатися медитацією самостійно. Якщо немає змоги звернутись до професіонала, є уроки медитацій на YouTube.

Вони можуть бути із голосовим супроводом. Це, звісно, не можна назвати медитацією в класичному розумінні, адже у відео навмисно спонукають твій мозок формувати картинки та образи. Але з цього можна почати свій шлях у медитації.

Що потрібно для медитації

Спеціальних атрибутів для медитації зазвичай не потрібно. Але можна допомогти собі, ввімкнувши якусь заспокійливу музику в аудіоколонці чи навушниках, особливо якщо коло тебе ходить багато людей. Це допоможе не відволікатися.

Деякі люди використовують для медитацій різноманітні пахощі та свічки. Це також допомагає сконцентруватися та створює атмосферу.

Є люди, які роблять практику з мантрами. Вони використовують чотки з бусинами, що вводить їх у медитативний стан. Але все це доволі особисто. Кожен має орієнтуватися по собі, що більше сприяє медитації, а що навпаки — заважає.

Коли краще медитувати

Найкращим часом для практики вважається ранок. Коли ти тільки прокинувся(-лась), думки ще рухаються повільно, чи їх взагалі немає, енергія в тілі спокійна.

Медитація наповнює енергією на день, активує тіло. Ввечері буває важче, адже за день людина переживає багато подій й продовжує їх осмислювати, а тіло втомлене й хоче спати.

Проте це теж доволі особисто. Інколи дуже добре помедитувати ввечері, щоб лягти спати з “чистим” мозком. Тривалість медитації залежить від стану людини. Іноді вистачає 15 хвилин, щоб відчувати себе добре, а іноді й години буде мало. Головне регулярність. Почати можна з п’яти хвилин на день, робити вранці й ввечері.

Чим корисна медитація

Медитація повертає людину у стан “тут і зараз”. Вона вчить відчувати себе, свої потреби, прислухатися до тіла, до розуму, до підсвідомості.

Завдяки медитації відновлюється нервова система, підіймається ступінь розуміння себе та світу навколо.

Медитація може омолоджувати, наповнювати енергією. Вона відкриває серце, активує любов, вдячність, співчуття і бажання робити корисні речі для світу, — розповіла експертка.

Також щоб покращити свій психологічний стан, психологи радять займатися спортом чи іншим фізичним навантаженням. Проте зараз у людей немає сил та бажання це робити. Раніше ми розповідали, як мотивувати себе зайнятися спортом.

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