Поради

“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”

Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко

Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 27 Червня 2022, 14:00
“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”
Фото: Unsplash

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Поради

“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

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