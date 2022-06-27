“Як мотивувати себе зайнятися спортом під час війни? Чи доцільно це?”

Наше тіло і його фізичний стан значною мірою впливає не тільки на наше сприйняття себе, а й на емоції.

Саме тому під час стресового періоду психологи радять приділити увагу тілу і його потребам: харчуванню та фізичній активності.

З одного боку, ти всіма руками й ногами за те, щоб бути струнким(-ою) і підтягнутим(-ою), а з іншого, навіщо це, якщо в країні війна, а в мене стрес?

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Зіркова тренерка Аніта Луценко дала пораду, де шукати мотивацію, щоб турбуватися про своє тіло, і відповіла на питання, чи важливо, який вигляд я зараз маю?

Аніта Луценко про тіло і їжу

Їжа може дати нам почуття щастя, спокою, стабільності. Все тому, що коли ми їмо, активізується серотонін, гормон щастя.

Як наслідок, ми чудово почуваємося короткий проміжок часу, а потім повертається сум, тривога, і ми знову йдемо до холодильника. Згодом неодмінно з’являється почуття провини та невдоволення станом тіла.

Що з цим робити? Аніта Луценко радить звернути увагу на три моменти, щоб прийти до здорового тіла, адже воно завжди починається з наших думок.

Перше, що треба зробити, — зізнатися, що стрес є невіддільною складовою нашого життя. Він буде завжди, відрізняючись лише інтенсивністю та нашим сприйняттям.

Також усе життя нас супроводжуватиме лінь, яка живе в кожному з нас і чекає моменту, допоки ми не дозволимо їй взяти контроль над нами.

Але якщо в житті й так буде стрес, то навіщо ускладнювати його численними хворобами, поганим настроєм, набряками, акне тощо?

Де знайти мотивацію працювати над собою і як втілити це у життя?

Мотивація — це завжди про чітку ціль. Треба мати мету і знати, навіщо худнути. Робити це чисто для схуднення — не найкраща мета, адже вона не постійна, тож неодмінно буде регрес.

Придумай цікавішу мету. До прикладу, напиши, що тебе надихає і навіщо бути здоровим(-ою), красивим(-ою), струнким(-ою).

Коли ми сформулювали свою мету, мотивували себе, то лишилися дрібниці — втілити все у життя. Це не важко, треба просто увійти в ритм, і з першими результатами зупинятися більше не захочеться.

Але, як і для будь-якої справи, в якій ти хочеш досягти успіху, необхідна систематичність.

Склади чітку систему, на якій базуються твої звички, щоб розуміти, чому ти дотримуєшся саме такого харчування, розроби план тренувань.

Головне продумати систему. Наприклад, “я тренуватимусь тричі на тиждень”. А далі вже обирати собі помічника: тренера в залі, YouTube, програми від блогерів — можливостей вдосталь.

Аніта Луценко порівнює систематичність із тим, як ти чистиш зуби. До прикладу, ми можемо забути або просто не почистити зуби один день, однак це не означає, що після цього ми відкладемо процедуру на тиждень.

Такі дні й ситуації, коли не вийде прийти на одне тренування або дотримуватися певного раціону, не означають, що треба припиняти дотримуватися системи.

Не треба багато думати, треба просто взяти та зробити фізкультуру й нормальне харчування своєю звичкою, а не проблемою.

Твоє здоров’я і твоє тіло залежить лише від тебе, й саме тобі під силу зробити себе здоровішою версією себе.

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