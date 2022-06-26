Схуднути з допомогою води: міф чи правда? Дієтологиня пояснила вплив води на організм людини

Загальна кількість води в організмі людини перевищує 50%. А новонароджені складаються з води на 90-97%! То чому ж ми так часто забуваємо поповнювати її запаси?

За станом шкіри, наявністю набряків, загальним самопочуттям та станом здоров’я можна визначити, чи достатньо п’є людина чистої води.

Фітнес-тренерка, дієтологиня та коуч Ірина Тодорова розповіла для Фактів ICTV.Здоров’я про те, скільки потрібно пити води на день та чи допоможе це схуднути.

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Чи можна схуднути, п’ючи воду

Чиста вода промиває організм із середини, виводить токсини, продукти білкового розпаду та сечову кислоту. Якщо людина не п’є достатню кількість рідини, то організм затримує її в тілі про запас.

А ось якщо пити воду регулярно, то вона циркулюватиме в тілі та не застоюватиметься.

Люди, які не займаються спортом та люблять важку їжу, можуть попрощатись щонайменше з 2-3 зайвими кілограмами, просто п’ючи воду в достатній кількості.

Це стане першим кроком до омріяної фігури. А закріпити результат та продовжити прогрес допоможе правильне харчування та заняття спортом.

Скільки води потрібно пити

За словами Тодорової, вирахувати необхідну кількість води можна за простою формулою: твоя вага х 0,03 = кількість води в мл. У середньому це вісім склянок на день.

Проте не потрібно пити цілий літр за один раз, коли вже відчуваєш сухість у роті та спрагу. Розподіли свою норму на день та пий щогодини невеликими ковтками.

Варто зауважити, що це стосується лише чистої питної води, а не напоїв. Їх організм сприймає як їжу, а не рідину.

Чи можна запивати їжу водою

Серед людей гуляє міф про те, що обід не можна запивати водою. Але насправді чиста несолодка вода не може викликати бродіння в шлунку. Тож і поєднувати її з їжею можна.

Вода навпаки очищує систему травлення, пришвидшує процес розпаду білків та виведення алкоголю. Тому після м’ясної вечері з келихом сухого вина сміливо випий склянку води.

А ще мудрою ідеєю стане сервірування кави разом з водою. Адже кожна порція цього міцного напою виводить з організму до одного літра рідини.

Для людини ідеально підходить вода з лужністю PH 7,5-8,3. Тож наступного разу в магазині зверни увагу на етикетку пляшки.

Вода під час спорту

Є також поширена думка, що нібито під час фізичної активності не варто пити воду. Але під час занять спортом тіло втрачає велику кількість води, яка виходить разом з потом. Це потрібно для охолодження організму.

Тож пити воду не те що можна, а потрібно. Але робити це краще маленькими ковтками у перерві між вправами.

Вода і шкіра

Як відомо, шкіра — дзеркало організму. Якщо ти страждаєш на регулярні набряки, синці, блідість на обличчі, то варто звернути увагу на кількість води, яку вживаєш.

Я часто порівнюю людину з квіткою. Чому ми поливаємо її чистою водою, а в себе заливаємо насамперед напої, навіть якщо вони без цукру? Напої — це вже їжа, яку треба перетравлювати організму, — пояснює дієтологиня.

А якщо ти хочеш очистити воду від яскравого запаху та смаку, то читай, як зробити фільтр для води своїми руками.

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