Переймаєшся через якість води? Як зробити фільтр для води власноруч: лайфхак від хіміка

Якщо ти хочеш очистити воду від яскравого запаху та смаку, ми розповімо, як зробити фільтр для води.
Щоб позбавити воду неприємного смаку та запаху, тобі знадобляться: вугілля, попіл, пісок, камінці та пластикова пляшка.
Очищення води — особливо актуальна тема під час війни. Частина українців позбавлена доступу до чистої питної води, і позаяк доводиться користуватися потенційно небезпечною, дуже важливо очистити її.
Як це зробити в домашніх умовах, розповів хімік-науковець та учасник реаліті-шоу Пара на мільйон Гліб Репіч.
Насамперед потрібно активувати вугілля. Якщо воно у тебе вже активоване (підійде і в таблетках), пропусти цей крок.
Пам’ятай: такий фільтр очистить воду лише від розчинених речовин, які зумовлюють її неприємний запах і смак. Але не від бактерій! Тому перед тим, як випити таку воду, її треба обов’язково прокип’ятити.
Раніше ми розповідали, як самостійно знезаразити воду.
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