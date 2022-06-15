Здоров'я та краса

Переймаєшся через якість води? Як зробити фільтр для води власноруч: лайфхак від хіміка

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 15 Червня 2022, 10:00
Як зробити фільтр для води своїми руками
Фото: Pexels

Більше новин
Яка ситуація у Гуляйполі
Обстріли щодня, проте військові вже готові йти в контрнаступ. Розповідаємо про ситуацію в Гуляйполі
Комуналка в Україні 2022 - нова стаття витрат у платіжках киян
Нова стаття витрат у платіжках киян: у КМДА пояснили, чому зросла ціна за комунальні послуги 
Українське посвідчення водія адаптували до європейського
Українське посвідчення водія відтепер європейського зразка: як отримати новий документ та чому це важливо
Кредитні канікули під час воєнного стану
Нещодавно взяв(-ла) позику в банку, а тепер не знаєш, що робити? Розкажемо про кредитні канікули
Дивитись більше

Матеріали по темі

Яка ситуація у Гуляйполі
Обстріли щодня, проте військові вже готові йти в контрнаступ. Розповідаємо про ситуацію в Гуляйполі
Кредитні канікули під час воєнного стану
Нещодавно взяв(-ла) позику в банку, а тепер не знаєш, що робити? Розкажемо про кредитні канікули
віддам даром
Віддам задарма. Як шахраї наживаються на чужій біді під час війни: нова схема
Енергоефективність України
Готуй сані влітку? Як я можу допомогти Україні пройти складний опалювальний сезон

Відео
0:02:43
Яка ситуація у Гуляйполі

Обстріли щодня, проте військові вже готові йти в контрнаступ. Розповідаємо про ситуацію в Гуляйполі
Комуналка в Україні 2022 - нова стаття витрат у платіжках киян
Нова стаття витрат у платіжках киян: у КМДА пояснили, чому зросла ціна за комунальні послуги 
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 червня
0:06:07
Про літературну війну з Росією
Імперський спадок в Україні! Віра Агеєва про твори російських письменників, яких вивчали у школах
0:03:05
Перехоплені розмови російських окупантів 14.06.2022
Обговорюють, як убивати беззбройних мирних мешканців — добірка розмов окупантів, перехоплених СБУ
0:09:18
Ганна Маляр
Мобілізація жінок в Україні — байка чи ні? Ганна Маляр відповіла на запитання
0:04:53
Як працюють вибухотехніки під час війни
Від Точки-У до Смерчів: як вибухотехніки щодня ліквідовують до 600 кг ворожих снарядів
0:16:58
Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях
Пенсійної реформи цього року не буде. Лазебна про соціальні виплати на окупованих територіях
0:10:50
Як лікарі рятують життя дітей у війну
Виривали маленьких українців із лап смерті: як лікарі рятували життя малюків під обстрілами
0:10:50
Володимир Зеленський
Нас не цікавить тільки спільне фото: Зеленський прокоментував приїзд Шольца до Києва
Більше відео
Українське посвідчення водія адаптували до європейського
Читати далі
Українське посвідчення водія відтепер європейського зразка: як отримати новий документ та чому це важливо
Як приготувати спаржу
Читати далі
Хвилина-дві й страва на столі! Як приготувати спаржу за рецептом Євгена Клопотенка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь