Переймаєшся через якість води? Як зробити фільтр для води власноруч: лайфхак від хіміка

Якщо ти хочеш очистити воду від яскравого запаху та смаку, ми розповімо, як зробити фільтр для води.

Як очистити воду самостійно

Щоб позбавити воду неприємного смаку та запаху, тобі знадобляться: вугілля, попіл, пісок, камінці та пластикова пляшка.

Очищення води — особливо актуальна тема під час війни. Частина українців позбавлена доступу до чистої питної води, і позаяк доводиться користуватися потенційно небезпечною, дуже важливо очистити її.

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Насамперед потрібно активувати вугілля. Якщо воно у тебе вже активоване (підійде і в таблетках), пропусти цей крок.

Залий попіл водою, прокип’яти і профільтруй — пропусти через сито, накрий серветкою. Залий деревне вугілля розчином попелу, вари кілька годин, відфільтруй через сито та серветку. Висуши. Тепер вугілля активоване! Після цього можна зібрати сам фільтр. Обріж дно пластикової пляшки та виріж великий отвір у кришечці. Закрий її щільною тканиною та накрути на пляшку. Далі переверни пляшку та насип на дно шар піску — він забезпечить додаткову фільтрацію від часточок бруду. Активоване вугілля (якщо воно в таблетках — подрібни щонайменше 50 штук) полий водою, засип його у пляшку та ретельно утрамбуй. Залий водою, щоб добре всілося. Зверху поклади шар каміння. Фільтр готовий. Постав під нього ємність, у яку капатиме очищена вода.

Пам’ятай: такий фільтр очистить воду лише від розчинених речовин, які зумовлюють її неприємний запах і смак. Але не від бактерій! Тому перед тим, як випити таку воду, її треба обов’язково прокип’ятити.

Раніше ми розповідали, як самостійно знезаразити воду.

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