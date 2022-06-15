Переживаешь из-за качества воды? Как сделать фильтр для воды своими руками: лайфхак от химика

Если ты хочешь очистить воду от яркого запаха и вкуса, мы расскажем, как сделать фильтр для воды.

Как очистить воду самостоятельно

Чтобы избавить воду от неприятного вкуса и запаха, тебе понадобятся: уголь, пепел, песок, камни и пластиковая бутылка

Очищение воды — особенно актуальная тема во время войны. Часть украинцев лишена доступа к чистой питьевой воде, и поскольку приходится пользоваться потенциально опасной, очень важно ее очистить.

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Прежде всего нужно активировать уголь. Если он у тебя уже активирован (подойдет и в таблетках), пропусти этот шаг.

Залей пепел водой, прокипяти и профильтруй — пропусти через сито, накрой салфеткой. Залей древесный уголь раствором золы, вари несколько часов, отфильтруй через сито и салфетку. Высуши. Теперь уголь активирован! После этого можно собрать сам фильтр. Обрежь дно пластиковой бутылки и вырежи большое отверстие в крышечке. Закрой ее плотной тканью и накрути на бутылку. Далее переверни бутылку и насыпь на дно слой песка — он обеспечит дополнительную фильтрацию от частиц грязи. Активированный уголь (если он в таблетках — раздроби не менее 50 штук) полей водой, засыпь его в бутылку и тщательно утрамбуй. Залей водой, чтобы хорошо уселось. Сверху положи слой камней. Фильтр готов. Поставь под него емкость, в которую будет капать очищенная вода.

Помни: такой фильтр очистит воду только от растворенных веществ, являющихся причиной ее неприятного запаха и вкуса. Но не от микробов! Поэтому перед тем как выпить такую воду, ее нужно обязательно прокипятить.

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