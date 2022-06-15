Здоровье и красота

Переживаешь из-за качества воды? Как сделать фильтр для воды своими руками: лайфхак от химика

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 15 июня 2022, 10:00
Як зробити фільтр для води своїми руками
Фото: Pexels

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