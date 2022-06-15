Переживаешь из-за качества воды? Как сделать фильтр для воды своими руками: лайфхак от химика

Если ты хочешь очистить воду от яркого запаха и вкуса, мы расскажем, как сделать фильтр для воды.
Чтобы избавить воду от неприятного вкуса и запаха, тебе понадобятся: уголь, пепел, песок, камни и пластиковая бутылка
Очищение воды — особенно актуальная тема во время войны. Часть украинцев лишена доступа к чистой питьевой воде, и поскольку приходится пользоваться потенциально опасной, очень важно ее очистить.
Как это сделать в домашних условиях, рассказал химик-ученый и участник реалити-шоу Пара на миллион Глеб Репич.
Прежде всего нужно активировать уголь. Если он у тебя уже активирован (подойдет и в таблетках), пропусти этот шаг.
Помни: такой фильтр очистит воду только от растворенных веществ, являющихся причиной ее неприятного запаха и вкуса. Но не от микробов! Поэтому перед тем как выпить такую воду, ее нужно обязательно прокипятить.
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