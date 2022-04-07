Самостоятельное обеззараживание воды: как в условиях войны достать питьевую воду и определить её пригодность

В условиях российской агрессии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде. Поэтому МОЗ публикует способы, как очистить воду самостоятельно.
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Как очистить воду самостоятельно с помощью таблеток?
Существуют специальные препараты в составе с активным хлором в виде таблеток.Несколько таблеток по 30-60 минут ожидания, пока они растворятся в воде — и воду можно употреблять. Такие таблетки имеют антибактериальные свойства и большой срок годности.
Главное: внимательно выучить инструкцию и правильно рассчитать количество таблеток на объём воды.
Метод позволяет убрать неприятный запах воды на незначительные примеси, вредные вещества.
Способ обеззараживания марганцовкой подойдёт для очищения воды в небольших объёмах.
Спиртовой раствор йода используют как метод обеззараживания воды в крайних случаях.
Такая вода буде иметь характерный вкус, но так вы избежите обезвоживания.
Важно: людям с поражённой щитовидной железой лучше удержаться от употребления чрезмерных доз йода.
А как понять, что начался дефицит воды в организме и как предупредить тяжёлое состояние обезвоживания — читай в материале.