Война истощает. Рассказываем о симптомах обезвоживания организма и как это предотвратить

К сожалению, во время войны с террористической Россией приходится говорить и о, казалось бы, немыслимых бедах в ХХI веке. Так, обезвоживание организма стало причиной смерти шестилетней девочки в Мариуполе.

Поэтому Министерство здравоохранения Украины напоминает, какие есть симптомы обезвоживания и как его предотвратить.

Состояния, которые способствуют/приводят к обезвоживанию

ограниченное употребление воды;

лихорадка;

диарея;

чрезмерная потливость;

частое мочеиспускание (диабет, приём мочегонных препаратор — диуретиков)

болезнь Аддисона;

Симптомы обезвоживания у младенцев и маленьких детей:

сухость во рту;

отсутствие слёз, когда ребёнок плачет;

сухие подгузники на протяжении трёх часов;

впалые глаза, щёки, мягкое темечко на верхушке черепа;

сонливость, слабость, вялость и раздражённость;

Признаки умеренного обезвоживания:

жажда;

сухость во рту;

тёмно-жёлтый цвет мочи и уменьшение её количества во время мочеиспускания;

сухая и прохладная кожа;

головная боль;

мышечные судороги;

Признаки сильного обезвоживания

жажда;

очень сухая кожа;

сухость слизистых оболочек и языка;

слабость, вялость и сонливость;

мочеиспускание меньше, чем 4 раза в сутки или полное его отсутствие;

головокружение и даже потеря сознания;

ускоренное сердцебиение и дыхание;

впалые глаза;

растерянность и раздражительность;

Что делать, чтобы уменьшить риски обезвоживания

Пить жидкость, когда чувствуешь жажду. Если тяжело пить из-за плохого самочувствия, начни с маленьких глотков, а потом пей больше. На протяжении дня пить достаточно, чтобы у мочи был бледно-жёлтый или прозрачный цвет. Лучше делать частые приёмы воды по несколько глотков, чем всю дневную норму за 1-2 раза. Пей больше, когда есть риск обезвоживания из-за рвоты, обильной потливости или диареи.

Если ты столкнулся (-ась) с обезвоживанием, пытайся избегать употребления газированных напитков, алкоголя, чрезмерно сладких напитков или кофеина. Все эти жидкости очень сушат слизистые оболочки нашего организма и вызывают жажду.

Также старайся не есть много острой и соленой пищи. Кроме сильной жажды, это еще может вызвать и другие неприятные ощущения — изжогу. Если эта проблема застала тебя, смотри, как преодолеть изжогу в домашних условиях.