Война истощает. Рассказываем о симптомах обезвоживания организма и как это предотвратить

К сожалению, во время войны с террористической Россией приходится говорить и о, казалось бы, немыслимых бедах в ХХI веке. Так, обезвоживание организма стало причиной смерти шестилетней девочки в Мариуполе.
Поэтому Министерство здравоохранения Украины напоминает, какие есть симптомы обезвоживания и как его предотвратить.
Если ты столкнулся (-ась) с обезвоживанием, пытайся избегать употребления газированных напитков, алкоголя, чрезмерно сладких напитков или кофеина. Все эти жидкости очень сушат слизистые оболочки нашего организма и вызывают жажду.
Также старайся не есть много острой и соленой пищи. Кроме сильной жажды, это еще может вызвать и другие неприятные ощущения — изжогу. Если эта проблема застала тебя, смотри, как преодолеть изжогу в домашних условиях.