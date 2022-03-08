Причина смерти — обезвоживание: из-за блокады российскими оккупантами в Мариуполе умер ребенок

Весь мир когда-то был “глубоко обеспокоен”. Сейчас он начал двигаться навстречу Украине и насущным потребностям государства, в котором идет ожесточенная борьба не только за свободу, но и просто за выживание нации.

Однако закрыть небо над головами детей, которых лишили мирного детства, возможности спокойно ходить в школу или вообще жизни все же пока не хватает духа западным партнерам.

В тихих европейских городах, где магазины переполнены, как и рестораны, а малыши спокойно играют на площадках, сложно понять, как жить под завалами и гулом ракет. Можно только озабоченно нахмурить брови, увидев очередную жестокую историю из Украины.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал еще одну такую, для нас трагическую, для кого-то — очередную.

В результате блокады нашего родного города умер еще один ребенок. Причина смерти — обезвоживание.

Кто бы мог подумать, сидя у фонтана, где тонны воды ежедневно выливаются, что кому-то может не хватить хотя бы одного глотка для того, чтобы выжить.

Вадим Бойченко говорит, что у него просто уже не осталось никаких эмоций, выдержать такое очень тяжело:

Мое сердце наполнено болью и наполняется ненавистью к фашистам, которые взяли наш родной Мариуполь в блокаду.

Прекрасную шестилетнюю девочку звали Таня. Сначала она потеряла свою маму. Затем, пытаясь выжить, сидела под завалами собственного дома. Она была одна, обессиленная, испуганная.

Невозможно сказать, сколько времени маленькая, но сильная жительница Мариуполя боролась за свою жизнь. Ей просто хотелось выжить, ей просто нужно было хотя бы немного воды.

Однако безжалостные и циничные оккупанты не оставили ей ни малейшего шанса. Они заблокировали все въезды и выезды в Мариуполь, лишив весь город воды, света, тепла и связи. А этого ребенка его жизни, его будущего.

Все попытки доставить нашим соотечественникам хоть какие-то продукты и лекарства или же попытаться их эвакуировать сопровождались безжалостным огнем со стороны захватчиков.

Поэтому Мариуполь до сих пор пытается выжить в блокаде уже восьмые сутки. Казалось бы, это возможно только в книгах по истории.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорит:

Для Европы это страшное известие. Для Украины это страшная реальность. А для Мариуполя — ужасная трагедия, исполненная несправедливости и боли.

Однако мы еще можем все изменить. Спасти тех, кто имеет хотя бы небольшой шанс на жизнь. Нужно срочно закрыть небо над Украиной.

Очень нужно, чтобы те, кто только наблюдает, начали действовать более решительно. Закрыть небо и наконец дать возможность доставить гуманитарную помощь жителям города или эвакуировать их.

Тогда мы сможем спасти не только Мариуполь. Мы спасем жизни многих украинцев. Спасем миллионы надежд.

И хотя это не вернет Таню, но сохранит тысячи других детей, с которыми она когда-то могла подружиться.

Украинцы не сдаются. Читай, как проходят протесты в Чаплинке и как люди защищаются от агрессора. Но помни, что все негодяи будут наказаны. Итого победим!