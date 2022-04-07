Самостійне знезараження води: як в умовах війни дістати питну воду та як визначити її придатність

В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до чистої питної води. Тому МОЗ публікує способи, як очистити воду самостійно.
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Існують спеціальні препарати з вмістом активного хлору у вигляді таблеток, які допоможуть очистити воду самостійно.
Як очистити воду самостійно за допомогою пігулок?
Головне: уважно вивчити інструкцію та правильно розрахувати кількість пігулок на об’єм води.
Метод дозволяє прибрати неприємний запах води на незначні домішки, шкідливі речовини.
Спосіб знезараження марганцівкою підійде для очищення води в невеликих об’ємах.
Спиртовий розчин йоду використовують як метод знезараження води у крайніх випадках.
Важливо: особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду.
А як зрозуміти, що почався дефіцит води в організмі та як попередити важкий стан зневоднення — читай у матеріалі.