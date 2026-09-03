Книжкова країна: організатори перенесли фестиваль у Києві через безпекову ситуацію

Фестиваль Книжкова країна. Загадкова не відбудеться у заплановані дати, 17-20 вересня, через регулярні російські атаки на Київ. Літературний фестиваль вирішили перенести на весну 2027 року.

Про це у середу, 2 вересня, повідомила пресслужба Книжкової країни.

Книжкова країна. Загадкова: що відомо про перенесення фестивалю

Літературний фестиваль Книжкова країна. Загадкова був запланований на 17-20 вересня, однак на початку місяця організатори повідомили про необхідність перенесення події через безпекову ситуацію в Києві.

— Готували програму, великий книжковий ярмарок, нові активності й сюрпризи. Працювали над фестивалем щодня й до останнього вірили, що вже зовсім скоро зустрінемося з вами на ВДНГ. Але, на жаль, не все залежить від нас. Через безпекову ситуацію в столиці ми змушені перенести Книжкову країну. Загадкову на весну, — йдеться у повідомленні.

Організатори фестивалю висловили сподівання, що за цей час вдасться організувати подію ще масштабнішою та більш наповненою. Своєю чергою видавництва зможуть відновити роботу після російських атак та підготувати нові книжки, автори встигнуть завершити нові рукописи, а друкарні надрукують нові наклади.

Книжкова країна — це відкритий фестиваль на території ВДНГ у Києві, який є наймасштабнішою літературної подією країни. Вперше Книжкову країну провели у квітні 2024 року. У вересні цього року захід мав відбутися вшосте.

Нагадаємо, що масштабна атака росіян 28 серпня 2026 року особливо сильно вдарила по книжкових видавництвах. На знищеному складі в Святопетрівському на Київщині зберігалися наклади Уроборос, Основи, Vivat, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА та Лабораторія. Лише цього дня було знищено понад 60 тис. книжок.

Фото: Книжкова країна

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