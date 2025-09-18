Читати, вайбувати, фоткатись: що готує фест Книжкова країна до нового сезону

Цього вересня столичний ВДНГ перетвориться на справжню книжкову оранжерею.

З 25 по 28 вересня тут знову виросте Книжкова країна, і цього разу вона буде “Плодовою”. Таку осінню тему обрали організатори фестивалю.

Бо окрім книжкових новинок, зустрічей з авторами та зіркових гостей, цьогорічний фестиваль тішитиме ще й осінньою естетикою: гігантськими фруктами, фотозонами, й садовими мотивами, що підкреслять головне — саме час збирати врожай затишних історій, думок і натхнення.

Книжкова країна: чого очікувати від осіннього сезону 2025

Фестиваль Книжкова країна пройде уже вчетверте, і кожного разу масштаби зростають.

Минулі сезони зібрали понад 200 тисяч відвідувачів. Цього разу очікується ще більше читачів і видавництв.

До понад сотні постійних учасників цього року готуються доєднатися й нові імена — як молоді автори та видавництва, так й імениті видавництва, що вперше братимуть участь у фестивалі.

Центральною темою фестивалю стане осінній урожай — як символ літературних здобутків сезону. Тому поруч із книжковими павільйонами з’являться велетенські плоди-фотозони, а площа перед першим павільйоном перетвориться на фотогенічний осінній сад із затишними зонами для читання й відпочинку.

Книжкова країна: що у програмі

Окрім традиційного книжкового ярмарку, буде й чимало інших активностей та цікавинок.

Наприклад, літературна спільнота Бабай відповідатиме за хорорну програму. А студія навкололітературних ігор ПереФарбований лис, влаштує активності для тих, хто любить і читати, і бавитись.

Важливою частиною стане програма #ФРОНТМЕНИ — що обʼєднує літературні та творчі проекти, створені військовими та ветеранами.

Цього року вперше буде представлена велика ілюстраторська секція — з виставками, фотопроектами й тематичними заходами. А ще відбудеться улюблена багатьма програма Анни Завальської Родинні читання.

Спеціально на фестиваль із США приїде українська блогерка і письменниця Катя Бльостка. Вона проведе зустріч на тему, яка тригерить багатьох: Що люди скажуть? Як забити на думку оточення. Обіцяють живий діалог, відверті відповіді й автограф-сесію.

А ще буде Премія книжкових блогерів. Цього разу журі разом із читачами обиратимуть найбільш обговорювану перекладну книжку, видану між вереснем 2024-го і липнем 2025-го.

Довгий список опублікують незабаром на сайті фестивалю та в соцмережах — там же відкриють голосування за короткий. А переможця назвуть у суботу, 27 вересня, просто під час церемонії.

Ну і куди ж без активностей? Організатори обіцяють їх шалену кількість: аніматори, тематичні майстер-класи, квести, конкурси, ігри для дітей і дорослих. У зоні ігротеки можна буде купити настільну гру й одразу протестувати її з друзями чи самими авторами.

Програма за днями

Четвер, 25 вересня

Чорний гумор в українських реаліях

Психіатр Олександр Авдєєв і стендап-комік Василь Байдак говоритимуть про роль чорного гумору під час війни: як він допомагає переживати тривожні новини й зберігати психологічну стійкість.

Дискусія про українську музику та книжки

Учасники гурту Курган & Agregat обговорять українську літературу, культуру волонтерства та гумор у власній творчості. Вхід за донат на підтримку реабілітаційного центру ветеранів Титанові.

Як популяризувати класиків

Євгеній Стасіневич, Ігор Гирич та книжкова блогерка Сандра дискутуватимуть, як сучасно й чесно розповідати про українських класиків, поєднуючи творчість та історичні контексти.

Чи боїшся ти темряви: засідання товариства опівнічників

Учасники літературної спільноти Бабай обговорять класику готичної прози — збірки Первісне зло та Лотерея.

Вистава Love Revolution та розмова про 1920-ті

Актори театру Золоті ворота покажуть уривок вистави за оповіданням Майка Йогансена, після чого відбудеться дискусія про літературу 1920-х і сучасні способи її переосмислення.

Культурні сили: репетиція майбутнього

Презентація програми мистецької репрезентації військових із фокусом на тему Репетиція майбутнього. Учасники говоритимуть про роль ветеранів у культурі, про літературу, музику й театр, що народжуються з фронтового досвіду.

Виставковий простір

Представлені роботи Аліни Гаєвої — серії Сад життя та Сни Целана, а також фотопроєкт Оксани Боровець The Shoulders We Stand On, присвячений жіночій спільності та взаємопідтримці.

П’ятниця, 26 вересня

Зустріч з Іреною Карпою

Авторка презентує свою нову книжку Він повертається в неділю й поспілкується з читачами.

Жінки Свободи

Марина Мірзаєва разом з Олександром Алфьоровим представлять книжку про незламність українського жіноцтва — від підпілля ХХ століття до сьогоднішньої боротьби.

Генерал Кук. Біографія покоління УПА

Володимир В’ятрович презентує історію Василя Кука та його боротьби від часів підпілля до Незалежності.

Від читання до дискусії

Старт нового книжкового клубу. Севгіль Мусаєва і Роман Романюк розкажуть, чому книжки мають ставати підґрунтям суспільних діалогів.

Субота, 27 вересня

Берсерк нарешті українською

Презентація українського видання культової манґи Берсерк, що стала знаковим твором світового темного фентезі.

Зустріч із Катею Бльосткою

Популярна блогерка й авторка поділиться досвідом про те, як навчитися обирати себе й не жити чужими очікуваннями.

Публічне інтерв’ю з Олександром Михедом

Письменник і військовий говоритиме про війну й літературу, роль українських авторів у світі та осмислення нашої реальності.

Атлас хмар

Презентація українського перекладу роману Cloud Atlas та обговорення його жанрового розмаїття й світового феномену.

Медіаграмотність у часи інформаційного шуму

Як розрізняти правду і фейки в інформаційному полі та в літературі, і чому пропаганда іноді працює як художній твір.

Хухля і нездійсненне бажання

Сашко Дерманський представить нову дитячу книжку про віру в себе і справедливе покарання зла.

Премія книжкових блогерів

Нагородження найобговорюванішої перекладної книжки року.

Неділя, 28 вересня

Як це — бути відвертим із собою та читачами

Інна Мірошниченко та Ярослава Кравченко говоритимуть про відвертість у книжках, соцмережах і публічних виступах.

Харизмат

Презентація нової серії Люко Дашвар про давні чари русинки й боротьбу зі злом у сучасному контексті.

Шалені тексти шалених авторок

Віра Агеєва та Богдана Неборак говоритимуть про літературну силу українських письменниць — від класики до сучасності.

Професійні події

Дискусії про розвиток літературних сцен, скептицизм щодо українських авторів, воркшопи про роботу з ШІ та поради видавців для молодих авторів.

А поки ти готуватимешся до фестивалю Вікна-новини вже підготували добірку найкращих художніх книг про моду, що відкриють для тебе залаштунки фешн-індустрії.

