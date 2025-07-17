Не лише TikTok: молодь витратила 91 мільйон на книжки

Станом на 1 липня 2025 року українська молодь зробила потужну інвестицію у власне майбутнє та національну культуру, придбавши книжок на суму понад 91,5 мільйона гривень. Ця цифра — результат державної програми підтримки єКнига, яка надає 18-річним українцям культурний стартовий капітал і вже стала потужним драйвером для всього видавничого ринку країни.

Про це пише Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Цифрове покоління обирає онлайн

Аналітика Міністерства культури та стратегічних комунікацій показує чіткі тенденції. Головними рушіями програми стали дівчата — на них припадає майже 65% усіх покупок, тоді як хлопці становлять 35%.

Цікаво розподілилися і фінансові потоки. Як і очікувалося від цифрового покоління, частка коштів — понад 56,9 мільйона гривень (62%) — була витрачена в інтернет-книгарнях.

Проте, всупереч прогнозам про занепад фізичних книгарень, вони отримали надзвичайно вагому підтримку. Майже 38% коштів, а це понад 34,6 мільйона гривень, молодь залишила у стаціонарних книжкових магазинах по всій Україні. Для багатьох невеликих книгарень у регіонах єКнига стала справжнім порятунком та джерелом стабільного доходу.

Стабільний темп та друге життя для невикористаних коштів

Після ажіотажного старту в січні та лютому, коли система обробляла величезну кількість заявок від новоспечених 18-річних громадян, з весни програма вийшла на стабільний та прогнозований ритм. Щотижня близько трьох тисяч юнаків та дівчат долучаються до ініціативи, що свідчить про її довгострокову життєздатність.

Водночас організатори зіткнулися і з викликом: близько 20% учасників, отримавши кошти на віртуальну картку, не встигли ними скористатися.

Часто причиною ставала необізнаність про тримісячне обмеження на використання допомоги. Проте, ці гроші не зникають. Завдяки продуманому механізму, невикористані кошти повертаються до загального бюджету програми та оперативно передаються наступним отримувачам у черзі.

Як долучитися до програми єКнига

Проект, реалізований Міністерством культури та Міністерством цифрової трансформації за підтримки Українського інституту книги та міжнародних партнерів, зокрема ПРООН та Уряду Швеції, має прості та прозорі умови.

У його межах кожен громадянин України, якому виповнилося вісімнадцять років, може отримати державну допомогу в розмірі дев’ятсот восьми гривень сорока копійок (908,4 грн).

Ці кошти можна використати виключно на купівлю паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою. Важливо зазначити, що на використання цієї суми надається три місяці з моменту її зарахування.

Таким чином, програма єКнига виконує одразу кілька важливих завдань: заохочує молодь до читання, популяризує українську мову та літературу, а також надає потужну фінансову підтримку українським видавцям та книгарням у складні часи. Це яскравий приклад того, як державна ініціатива може стати ефективним інструментом для розбудови культурно сильної та інтелектуально багатої нації.

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