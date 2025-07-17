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Не лише TikTok: молодь витратила 91 мільйон на книжки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Липня 2025, 19:30
Не лише TikTok: молодь витратила 91 мільйон на книжки
Фото Pexels

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