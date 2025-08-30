Гроші — це цікаво: топ-5 книжок про фінансову грамотність для дітей

Усі ми чули цю легендарну фразу: гроші керують світом. Певною мірою так і є. Адже в сучасному світі гроші відіграють важливе значення в житті кожної людини, вони впливають на наші плани та визначають мрії.

Тож уміння правильно ними розпоряджатися стало однією з основних навичок, які потрібно розвивати з малечку. Хорошим помічником у навчанні фінансової грамотності стануть розвивальні книги.

Разом із видавництвом Ранок ми підготували добірку цікавих книжок про гроші, заощадження та вміння керувати фінансами.

Книжки про гроші для малечі

Серія Фінансова грамотність для дітей

У перші роки від народження діти тільки починають знайомитися з предметами та явищами, що їх оточують, і безперестанку розпитують про них дорослих. Іноді ці питання можуть стосуватися й грошей: що це таке, де їх взяти і як ними користуватися?

Саме для таких випадків Анна Гресь створила свою серію Фінансова грамотність для дітей. Вона складається з двох книг для дітей 5-7 та 8-10 років, кожна з яких містить корисні поради, запитання та завдання на низку тем із фінансової грамотності. Усі розділи починаються з короткої інструкції для батьків, що допоможе правильно відповісти на всі запитання малечі. А ще в кожній книзі є ігри та наліпки, які дитина може отримати як мотивацію до навчання.

Лісові комерсанти

Іноді після успіху книжки за нею можуть створити якусь гру. З Лісовими комерсантами українського підприємця Сергія Вожжова сталося навпаки — спочатку він створив свою антиМонополію для дітей, а згодом написав про її героїв цілу книжку.

Це збірка оповідань про чарівний ліс і його мешканців, що, як і люди, мають пошту, школу, магазин, банк та навіть податкову інспекцію.

На прикладі історій із життя лісових тварин бізнес-коуч і тренер з фінансової грамотності пояснює, як працюють гроші, для чого дорослі щоранку поспішають на роботу, як працюють банки, благодійні фонди та вся країна. А ще дає цінні поради про те, як не лише заощаджувати гроші, а й примножувати їх.

Серія книжок Венздей Вілсон

У центрі цієї трилогії звичайна учениця початкових класів Венздей Вілсон. Як і багато дітей, дівчинка тільки починає знайомитися зі світом грошей, однак виявляє неабиякі вміння та бажання навчитися більшого.

А ще має чимало планів та бізнес-ідей. Тільки як їх втілити без грошей, як залучити партнерів і клієнтів та з чого взагалі розпочинати свій шлях до підприємництва?

Ці кумедні й повчальні історії для дітей у простий спосіб допоможуть пояснити непросту тему про фінанси, роботу та власні справи. Книги стануть гарним стартом для тих, хто лише починає формувати навички фінансової грамотності.

Корисні навички. Дітям про фінанси. Activity Book. 8-10 років

Краще засвоїти будь-яку тему допомагають практичні завдання та вправи. Саме з такою думкою Наталія Чуб підготувала свою книжку-активіті — зошит із корисними порадами для розвитку навичок фінансової грамотності та низкою завдань для закріплення теоретичних знань.

Відповідаючи на нескладні питання, діти навчаться правильно визначати свої споживчі потреби, зрозуміють, як витрачати та заощаджувати гроші, де це робити тощо. У зошиті є багато схем і таблиць, із якими навчання буде ще захопливішим.

Мрія на мільйон. Рушай у світ грошей та бізнесу

Якщо дітям найкраще знайомитися зі світом грошей через казки чи легкі завдання, то підлітків цим уже не здивуєш. У цьому віці варто говорити про серйозніші речі, пояснити які батькам буде вже не так просто. Натомість це легко може зробити Сергій Вожжов зі ще однією книжкою Мрія на мільйон.

У ній читачі знайдуть найважливішу інформацію про страхування, інвестиції, доходи, витрати, фінансові обліки та податки. До кожної теми подано короткі пояснення, що стануть корисними перед підготовкою до дорослого життя та навчать підлітків вміло використовувати перші гроші.

Раніше Вікна поговорили з фінансисткою про те, скільки грошей давати дитині в школу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!