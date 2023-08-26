Це мало чи багато? Скільки грошей давати дитині в школу

Ми живемо у матеріальному світі, тож питання, чи давати дитині кишенькові гроші, не може не з’являтися. Адже дитина, як і всі дорослі, потребує коштів на власні витрати.

Проте актуальними залишаються інші два: скільки давати грошей дитині та з якого віку?

Аби тобі було легше з цим розібратися, ми зібрали думки експертів, скільки грошей давати дитині в школу, щоб це не “било” по сімейному бюджету і коли це стає доречно починати.

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З якого віку давати дитині гроші

Співзасновник юридичної компанії Любомир Кузюткін каже: думка економістів сходиться на тому, що починати давати кошти дитині варто з шести або семи років — тобто тоді, коли вона іде до школи.

Проте навчати правил поводження з грошима варто ще до цього, аби у школі це не стало для дитини чимось не дуже зрозумілим.

Загальне правило: гроші можна давати тоді, коли дитина освоїть загальні математичні правила з додавання та віднімання, а також зрозуміє логічну послідовність цифр.

На початку важливо дізнаватися у дитини, на що саме вона витратила гроші, а також пояснювати, чому краще обирати між продуктами купівлі, а не витрачати всі гроші на обидві чи більше позицій.

З віком суми варто збільшувати, а видавати гроші не щодня, а раз на тиждень чи місяць — так у дитини з’являтимуться навички планування своїх фінансів.

Скільки грошей давати дитині в школу

Якщо дитина вже освоїла ази додавання та віднімання, вміє відрахувати необхідну суму та решту, тоді можеш довірити їй кілька десяток. Під час та після першого класу такі суми можуть складати 50-100 гривень.

Згодом суми треба збільшувати. Це можна робити раз на рік у день народження, або двічі на рік — як це зручно сім’ї.

На початковому етапі краще давати дітям готівку, а не карту. По-перше, це безпечніше. По-друге, гроші у фізичному вигляді дають дитині розуміння та відчуття суми, яку вона витрачає.

Після закінчення початкової школи дитині можна виділяти 500-800 гривень на місяць. Видавати ці гроші щоденно, раз на тиждень чи місяць — вирішувати батькам.

Сума для старшокласників на свої потреби може становити від двох до трьох тисяч гривень.

Головне правило: кишенькові гроші — це не гроші на проїзд, і не гроші, які можна прирівняти до подарованих, наприклад, на день народження. Кишенькові гроші батьки виділяють на харчування в школі, купівлю продуктів, які захочуть діти чи інших не дорогих речей.

У підлітковому віці також виникає бажання накопичувати кошти на мрії та цілі. Як допомогти дитині досягти фінансового добробуту, ми розповідали раніше.

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