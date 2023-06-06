За ними — майбутнє України! Як допомогти підліткам досягти фінансового добробуту

Чимало підлітків хочуть бути корисними Україні, зокрема й у тому, щоб підіймати економіку держави. Та разом з прагненнями заробляти, підліткам доводиться долати чимало викликів. Про цю тенденцію свідчить дослідження БФ Клуб добродіїв.

На шляху до фінансового добробуту у молоді спостерігають такі перешкоди: брак мотивації, невизначеність майбутнього, неможливість довгострокового планування, невміння визначити цілі, планувати час та просто почати.

Від рівня фінансового добробуту молоді залежить найближче майбутнє України, адже вони наступні, хто перейме естафету розбудови, відновлення та процвітання України, як європейської держави.

Тож дорослим слід допомогти юному поколінню сформувати життєві опори матеріального добробуту вже сьогодні. Як це зробити — розповіла експертка у галузі страхування Інна Бєлянська.

Як підлітки можуть досягти фінансового добробуту: покроково

Усі складнощі, які заважають підліткам рухатися по драбині матеріального успіху, загострилися через війну. Про це свідчать й цифри дослідження. Так, вісім з десяти юних українців прагнуть знати, як вони можуть підтримувати себе у важкі часи.

Інна Бєлянська дала п’ять порад, які допоможуть досягнути цілей та здобути матеріальну незалежність. Однак відомо, жодні батьківські поради не спрацюють, якщо дитина не бачить їх втілення.

Тож якщо ти теж відчуваєш розгубленість та втрату орієнтирів — спробуй імплементувати ці поради й у своє життя.

Поглянь на ситуацію з іншого ракурсу

Коли молодість припадає на роки війни та невизначеності, закономірно, що ти можеш розгубитися, сприймати все як катастрофу, яка неодмінно стане перешкодою для подальшого успіху.

Інна Бєлянська радить думати не лише про трагічне сьогодення, а охопити довший історичний період. Адже в історії світу було чимало криз та катастроф, які зробили держави тільки сильнішими.

Згадай, ще до твого народження траплялися гірші події, але людство не лише вистояло, а й розвивалося. А щодо економіки, то вона починала стрімко зростати саме завдяки кризам.

Так, в часи Великої Депресії у США було започатковано багато інноваційних бізнесів, які потім стали дуже успішними. У приклад можна привести Hewlett-Packard (HP) або Texas Instruments.

Ба більше, чи не кожній успішній людині довелося проходити кризові періоди. І часто саме ці часи ставали потужним поштовхом для розвитку та руху вперед. Ти теж можеш використати складні часи для свого зростання.

Де твоя зона відповідальності?

Попри сильне бажання зупинити війну, це завдання не під силу жодному з нас. Ми можемо вкладати ресурси у перемогу, але вона поза зоною нашого контролю.

Політичні та економічні кризи, рішення уряду, поведінка дорослих тощо — усі ці речі теж не підвладні твоєму контролю. Усе, на що ти справді можеш вплинути, це ти сам(-а): емоції, бажання, навички, творчість, прийняття рішень.

Тож варто включити усе, що ти можеш контролювати, у зону своєї відповідальності. Зокрема, важливо зосередитися на освіті, розвитку, так званих soft skills. Усе це в майбутньому допоможе отримувати стабільний дохід.

Нехай обмеження працюють на тебе

Усе, що поза зоною твого контролю, може обмежувати твої дії, тож не звертати на це увагу неможливо. Та замість того, щоб злитися, можна використати це на власну користь. В майбутньому це може стати конкурентною перевагою.

Наприклад, жити в умовах фінансових лімітів — не дуже приємно. Але навичка скорочувати свої видатки до мінімуму за необхідності зробить тебе та твій майбутній бізнес майже невразливими до криз.

Експертка пояснює, що фінансова незалежність не обов’язково пов’язана лише з великими прибутками. Набагато важливішим є навичка ефективного управління фінансами.

Адже не буває все добре завжди, усім інколи доводиться проходити важкі етапи. Тож там, де в інших буде катастрофа та депресія, в тебе — лише вдало скорочена частина бюджету.

Ідеально не буває, зосередься на прогресі

Насправді планування на довготривалу перспективу доволі хитка річ навіть у мирні часи. Адже плани мають властивість руйнуватися та змінюватися під впливом зовнішніх факторів.

А така бажана стабільність — завжди тимчасова, адже змін в житті уникнути ніяк не вдасться. Тому, щоб уникнути розчарувань, варто планувати не фіксовану ціль, а постійний розвиток.

Сама ціль теж потрібна, однак її слід зробити маяком, який вказує напрямок цього руху. Розберімо це на конкретному прикладі.

Припустимо, твоя теперішня мрія — здобути хорошу освіту та мати успішний бізнес. Але сьогоднішній фінансовий стан твоєї родини заважає про це навіть думати.

Вихід із ситуації простий — розбий цю ціль на невеличкі складові: добре підготуватися до випускних іспитів, вступити, отримати знання для майбутньої професії з безоплатних джерел, опанувати потрібні навички, навчитися продавати себе та свої знання.

А після — навчитися заробляти перші гроші та свідомо ними розпоряджатися. Так ти зможеш працювати на прогрес й не опустиш рук, якщо бізнес не вдалося відкрити на другому курсі. Саме цей механізм допоможе підкорити будь-яку ціль.

Не бійся діяти

Ніщо з попередніх чотирьох пунктів не допоможе тобі без головного — дій. Щодня відкривай свій план прогресу та роби принаймні одну дію, яка наблизить тебе до однієї з твоїх цілей.

І пам’ятай, що вчитися діям, готуватися до дій — це також дії. Тож експертка радить прочитати або прослухати такі книги:

Раян Голідей — Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги;

Нассім Ніколас Талеб — Антикрихкість. Про (не)вразливе у реальному житті.

А для тих, кому, на жаль, довелося набути гіркого травматичного досвіду Інна Бєлянська рекомендує прочитати Віктора Франкла — Людина в пошуках справжнього сенсу.

Вся ця література — історії просування великим та захопливим шляхом, довжиною у ціле життя.

А секретами управління фінансами ми поділилися в іншому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.