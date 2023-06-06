За ними — будущее Украины! Как помочь подросткам достичь финансового благосостояния

Многие подростки хотят быть полезными Украине, в том числе и для того, чтобы поднимать экономику государства. Но вместе со стремлениями зарабатывать, подросткам приходится преодолевать немало вызовов. Об этой тенденции свидетельствует исследование БФ Клуб Добродіїв.

На пути к финансовому благосостоянию у молодежи наблюдаются следующие препятствия: нехватка мотивации, неопределенность будущего, невозможность долгосрочного планирования, неумение определить цели, планировать время и просто начать.

От уровня финансового благополучия молодежи зависит ближайшее будущее Украины, ведь они следующие, кто переймет эстафету развития, восстановления и процветания Украины как европейского государства.

Так что взрослым следует помочь юному поколению сформировать жизненные опоры материального благополучия уже сегодня. Как это сделать — рассказала эксперт в области страхования Инна Белянская.

Как подростки могут достичь финансового благосостояния: пошагово

Все сложности, мешающие подросткам двигаться по лестнице материального успеха, обострились из-за войны. Об этом свидетельствуют и цифры исследования. Так, восемь из десяти юных украинцев стремятся знать, как они могут поддерживать себя в трудные времена.

Инна Белянская дала пять советов, которые помогут достичь целей и обрести материальную независимость. Но известно, что родительские советы не сработают, если ребенок не видит их воплощения.

Если ты тоже чувствуешь растерянность и потерю ориентиров — попробуй имплементировать эти советы и в свою жизнь.

Взгляни на ситуацию с другого ракурса

Когда молодость приходится на годы войны и неопределенности, закономерно, что ты можешь растеряться, воспринимать все как катастрофу, которая непременно помешает дальнейшему успеху.

Инна Белянская советует думать не только о трагическом настоящем, но и охватить более долгий исторический период. Ведь в истории мира было немало кризисов и катастроф, которые сделали государства сильнее.

Вспомни, еще до твоего рождения случались худшие события, но человечество не только выстояло, но и развивалось. А что касается экономики, то она начинала стремительно расти именно благодаря кризисам.

Так, во времена Великой Депрессии в США было начато много инновационных бизнесов, которые затем стали очень успешными. В пример можно привести Hewlett-Packard (HP) или Texas Instruments.

Более того, почти каждому успешному человеку пришлось проходить кризисные периоды. И часто именно это время становилось мощным толчком для развития и движения вперед. Ты тоже можешь использовать сложное время для своего роста.

Где твоя зона ответственности?

Несмотря на сильное желание остановить войну, эта задача не под силу ни одному из нас. Мы можем вкладывать ресурсы в победу, но война вне зоны нашего контроля.

Политические и экономические кризисы, решения правительства, поведение взрослых и т.д. — все эти вещи тоже не подвержены твоему контролю. Все, на что ты действительно можешь повлиять, это ты сам (-а): эмоции, желания, навыки, творчество, принятие решений.

Следовательно, включи все, что ты можешь контролировать, в зону своей ответственности. В частности, важно сосредоточиться на образовании, развитии, так называемых soft skills. Всё это в будущем поможет получать стабильный доход.

Пусть ограничения работают на тебя

Все, что вне зоны твоего контроля, может ограничивать твои действия, поэтому не обращать на это внимание — невозможно. Вместо того чтобы злиться, можно использовать их для собственной пользы, чтобы в будущем это стало конкурентным преимуществом.

К примеру, жить в условиях финансовых лимитов — не очень приятно. Но навык сокращать свои расходы до минимума при необходимости сделает тебя и будущий бизнес почти неуязвимыми к кризисам.

Эксперт объясняет, что финансовая независимость необязательно связана исключительно с большими доходами. Гораздо важнее навык эффективного управления своими финансами.

Не бывает все хорошо всегда, всем иногда приходится проходить тяжелые этапы. Так что там, где у других будет катастрофа и депрессия, у тебя лишь удачно сокращенная часть бюджета.

Идеально не бывает, сосредоточься на прогрессе

На самом деле планирование на долговременную перспективу довольно шаткая вещь даже в мирные времена. Ведь планы обладают свойством разрушаться и изменяться под влиянием внешних факторов.

А такая желанная стабильность всегда временная вещь, ведь изменений в жизни избежать никак не удастся. Поэтому, чтобы избежать разочарований, следует планировать не фиксированную цель, а постоянное развитие, движение к ней.

Сама цель тоже нужна, однако ее следует сделать маяком, указывающим направление этого движения. Разберем это на конкретном примере.

Допустим, твоя нынешняя мечта — получить хорошее образование и иметь успешный бизнес. Но сегодняшнее финансовое состояние твоей семьи мешает об этом даже думать.

Выход из ситуации прост — разбей эту цель на небольшие составляющие: хорошо подготовиться к выпускным экзаменам, поступить, получить знания для будущей профессии из бесплатных источников, овладеть нужными навыками, научиться продавать себя и свои знания.

А потом — научиться зарабатывать первые деньги и сознательно ими распоряжаться. Так ты сможешь работать на прогресс, а не опустить руки, если бизнес не удалось открыть на втором курсе. Именно этот механизм поможет покорить любую цель.

Не бойся действовать

Ничто из предыдущих четырех пунктов не поможет тебе без главного — действия. Каждый день открывай свой план прогресса и делай хотя бы одно действие, которое приблизит тебя к одной из целей.

И помни, что учиться действиям, готовиться к действиям — это тоже действия. Поэтому эксперт советует прочитать или прослушать такие книги:

Райан Голидей — Напролом. Искусство превращать препятствия в победы;

Нассим Николас Талеб — Антихрупкость. О (не)уязвимом в реальной жизни.

А для тех, кому, к сожалению, уже пришлось получить горький травматический опыт Инна Белянская рекомендует прочитать Виктора Франкла — Человек в поисках настоящего смысла.

Вся эта литература — истории продвижения по большому и увлекательному пути, длиной в целую жизнь.

А секретами управления финансами мы поделились в другом материале.

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