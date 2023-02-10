Финансовая грамотность с пеленок: как научить ребенка обращаться с деньгами

Обычно путь к познанию финансовой грамотности начинается, как только человек отправляется из-под родительского крыла в самостоятельную жизнь и находит работу.

Тогда экстерном приходится учиться планировать и распределять бюджет, чтобы в конце месяца оставались деньги на еду. А также узнавать, зачем откладывать, как инвестировать и приумножать деньги.

Такой путь — тернистый, полный ошибок и необдуманных покупок. Пойдут годы, чтобы наконец-то поймать одну волну с собственными финансами и перестать просить помощи у родителей.

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Эту тенденцию подтверждает статистика. По результатам исследования Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году, наименее финансово грамотны люди в возрасте 18–19 лет.

Однако такая перспектива ждет далеко не всех. Уходить в самостоятельную жизнь из родительского дома можно подготовленным бойцом, знающим азы финансовой грамотности и умеющим управлять собственным бюджетом.

Таких бойцов родители готовят еще с детства, ведь в этот период закладывается фундамент хороших отношений с деньгами. Финансовый консультант и основатель школы финансовой грамотности Fin4youth Яна Федоряка рассказала:

с какого возраста какие финансовые темы обсуждать;

как научить ребенка управлять деньгами;

как научить его создавать собственный бюджет и экономить;

как инвестировать;

о полезных ресурсах и играх для детей и родителей.

Финансовая грамотность и возраст: когда и о чем говорить

Эксперт рассказала, что дошкольный возраст — хороший старт для того, чтобы заложить основы финансовой грамотности.

С каждым этапом развития малыша следует затрагивать и исследовать новые темы финансовой грамотности и приобретать новые навыки их использования.

Пригодится смешанный подход: финансовые игры, книги, мультфильмы и объяснения от родителей. Эксперт дала основные темы для обсуждения в разном возрасте:

Дошкольники: три – шесть лет

Здесь разговоры о деньгах следует упрощать до уровня развития ребенка. Например, можно поиграть с малышом в Магазин, поиграть с монетами и объяснить, что такое деньги. Также обсуди:

заработок денег;

откуда берутся деньги в банке;

цены на товары и услуги;

обязательные и желаемые расходы.

Ребёнок уже понимает, что игрушки и сладости покупают за деньги, однако может не понимать величину суммы.

Поэтому, когда в магазине начнутся капризы “купи мне!”, следует напомнить, что каждый товар имеет свою цену и приоритет. А чтобы ребенок понял величину суммы, используй альтернативную стоимость.

К примеру, кукла стоит 800 грн. За эти деньги можно купить шесть наборов цветных карандашей. Последние сейчас в приоритете, ведь завтра тебе нужно принести их на урок, а кукла может подождать.

Дети начальных классов: семь – девять лет

профессия родителей и их доходы;

планирование расходов и бюджета;

карманные деньги;

на что тратят деньги в семье;

большие финансовые цели, на которые родители экономят деньги.

Обсуждая с родителями финансовые цели, ребенок с раннего возраста будет понимать простую истину: чтобы получить желаемое, нужно подождать.

В будущем это поможет откладывать и инвестировать деньги без ожидания быстрого дохода.

Дети предподросткового возраста: 10-12 лет

привлекай к ведению семейного бюджета. Суммы доходов можно не называть, но объясни, сколько и на что семья тратит каждый месяц;

побуждай к созданию собственного бюджета и управлению карманными деньгами. В этом возрасте детям важно чувствовать самостоятельность. Однако следует готовить их и к ответственности;

поговори об инвестициях.

Поскольку в это время есть первые попытки самостоятельного заработка, важно на собственном примере показать не только как зарабатывать деньги, но и как распоряжаться ими.

По возможности бери детей на работу. Это практическое объяснение: что такое доходы, какими бывают компании, как в конкретной профессии люди взаимодействуют между собой.

На первый взгляд, последнее направление не связано с финансовой грамотностью, но умения коммуницировать и организовывать работу часто влияют на заработок, — добавляет эксперт.

Карманные деньги: удачная сумма, премии и правила

Карманные деньги — инструмент для усвоения знаний о финансах, а также тренировки навыков управления собственными деньгами.

Важно, чтобы родители объяснили, почему именно такая сумма, соблюдали регулярность в выплатах и установили определенные договоренности по расходам, отмечает эксперт. Как все это сделать, она подробно объяснила.

Как подобрать удачную сумму

Важно понять, что карманные деньги — не плата за домашнюю работу, хорошие оценки или поведение. Это инструмент обучения финансовой грамотности.

Поэтому рекомендуемой суммы нет. Для ее расчета можно воспользоваться критериями:

страна и уровень цен;

уровень доходов семьи;

цели расхода карманных денег. Например, если ребенок ездит в школу на транспорте и обедает в столовой, то сумма может быть выше, чем у ребенка, который учится онлайн и питается дома.

Яна отмечает, что дистанционная форма обучения не означает, что ребенку не нужны карманные деньги. Хотя бы минимальная сумма должна быть — это потенциал для развития здоровых отношений с деньгами.

Почему ребенок получает такую сумму: как объяснить

Обязательно объясни ребенку, почему он получает именно такую сумму. Рано или поздно эта тема выплывет в разговоре с друзьями, одноклассниками или соседями.

Если ребенок будет знать, почему родители дают именно столько денег и какие финансовые цели имеет семья, риск буллинга или ощущение неполноценности того, кто получает меньшую или большую сумму, уменьшится.

Если даешь ребенку минимальную сумму, расскажи причины. К примеру, ваша семья планирует купить квартиру или поехать отдыхать на море, поэтому нужно экономить. Это малыш сможет объяснить другим и избежать неприятностей.

Если возникла затруднительная ситуация с финансами, поговори об этом с ребенком. Объясни причины и последствия, но заверь, что ты контролируешь ситуацию и у тебя есть план действий.

Правила расходов

Карманные деньги ребенка — его зона ответственности. Однако момент контроля родителей все-таки должен быть. Поэтому Яна рекомендует установить четкие правила расходов.

Например, разрешить тратить эти деньги как вздумается, но установить определенный перечень запрещенного и систему наказаний: запрещено покупать сладкую воду, чипсы, петарды, сигареты, иначе сумма будет уменьшаться.

Если же давать или забирать деньги за поведение, это приведет к искаженному отношению к деньгам и к собственной самоценности, что повлияет на уровень дохода в будущем, — объясняет финансовая консультантка.

За что давать надбавки и премии

Если ребенку не хватает карманных денег и он сам попросил надбавку, то можно предложить ему дополнительные, премиальные деньги за работу вне его обязанностей.

К примеру, убрать во всем доме, а не только в своей комнате, отсортировать мусор, помочь с чем-то.

Альтернативой может быть денежное вознаграждение за призовые места на олимпиадах, турнирах, соревнованиях, ведь ребенок долгое время работал, чтобы добиться успеха.

Родители могут вознаградить за усердие и труд. Однако это должна быть отдельная сумма вне карманных денег, — отмечает эксперт.

Ведение бюджета — это привычка: с чего начинать

До семи лет требовать записи расходов не стоит, потому что дети только начинают считать и понимать цены. Однако при каждой выплате карманных спрашивай: “На что потратил(-а) деньги и доволен(-льна) ли купленным?” — советует эксперт.

С восьми – девяти лет постепенно вводи систему бюджета. Записывать доходы и расходы можно в отдельном блокноте или приложении на телефоне.

Сначала помогай ребенку, вместе с ним сделай четыре колонки и покажи, как их заполнять:

Категория доходов: карманные от родителей, подарок от бабушки. Общая сумма доходов. Категория расходов: новый блокнот, круассан, проезд. Сумма издержек.

После каждой записи продолжай традицию обсуждений, спрашивай, доволен ли ребенок покупкой и приобрел бы он эту вещь сейчас.

Анализ — принципиальная составляющая учета денег. Без него нет смысла записывать расходы, — добавляет Яна.

Проанализировав расходы, поговори с ребенком о более крупных финансовых целях и сбережениях. Это поможет самостоятельно двигаться к большим целям маленькими шагами.

Позволь делать импульсивные покупки

Дай ребенку свободу для экспериментов. Видишь неуместные расходы — не ругай. Лучше учиться утолять и анализировать импульсивные желания с малым бюджетом, чем с большими суммами в будущем.

Неудовлетворенная потребность не исчезает, а возникает во взрослом возрасте. В будущем амбициозный ребенок будет строить карьеру, чтобы удовлетворить детское “хочу”. А менее амбициозный — жить по принципу: все что хочу, мне недоступно.

Как говорить об инвестициях

Далеко не все взрослые разбираются в инвестициях, поэтому им трудно объяснить тему ребенку. Но не обязательно начинать с того, как работает криптовалюта или как инвестировать в акции.

Однако игнорировать эту тему тоже не стоит, потому что для будущего инвестиционная грамотность будет уместна. Начни с книг, настольных игр и разговоров уже в 10–12-летнем возрасте.

Игры развивают навыки переговоров, продаж и партнерства, которые напрямую влияют на доход. Таким образом подростки могут узнать, что такое акции, ROI, способы получения пассивного дохода, а также прожить опыт принятия финансовых решений.

В процессе обучения они получат знания, которые дадут уверенность в своих действиях. Так что во взрослом возрасте не будут бояться инвестировать, — объясняет эксперт.

Еще одно преимущество инвестиций — распознавание маркетинговых или мошеннических ловушек, таких как: бинарные опционы, ставки на спорт и другие варианты достижения быстрых денег.

Источники полезной информации

Книги для детей:

Котономика, или Как коты экономику строили, Алексей Геращенко. Для детей от восьми лет.

Мечта на миллион. Двигайся в мир денег и бизнеса, Сергей Вожжов. Для детей 10–12 лет.

Серия книг Финансовая грамотность для детей Анны Гресь. Читать его можно с шести – семи лет.

Как превратить сотню долларов в миллион долларов, Мэтт Фонтейн, Джеймс МакКенна, Джанин Глайста.

Книги для родителей:

Любовь и бюджет и Малыш и бюджет, Любомир Остапов.

Как говорить с детьми о деньгах, Рон Либер.

Сделайте из ребенка финансового гения, Бет Коблайнер.

Игры:

Это Бизнес Крошка, для детей 9–12 лет.

Лесные коммерсанты для детей от шести лет.

Cashflow или альтернативная украинская игра Жизненный капитал. Рекомендуется играть со взрослым.

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