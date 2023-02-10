Финансовая грамотность с пеленок: как научить ребенка обращаться с деньгами

Обычно путь к познанию финансовой грамотности начинается, как только человек отправляется из-под родительского крыла в самостоятельную жизнь и находит работу.
Тогда экстерном приходится учиться планировать и распределять бюджет, чтобы в конце месяца оставались деньги на еду. А также узнавать, зачем откладывать, как инвестировать и приумножать деньги.
Такой путь — тернистый, полный ошибок и необдуманных покупок. Пойдут годы, чтобы наконец-то поймать одну волну с собственными финансами и перестать просить помощи у родителей.
Эту тенденцию подтверждает статистика. По результатам исследования Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году, наименее финансово грамотны люди в возрасте 18–19 лет.
Однако такая перспектива ждет далеко не всех. Уходить в самостоятельную жизнь из родительского дома можно подготовленным бойцом, знающим азы финансовой грамотности и умеющим управлять собственным бюджетом.
Таких бойцов родители готовят еще с детства, ведь в этот период закладывается фундамент хороших отношений с деньгами. Финансовый консультант и основатель школы финансовой грамотности Fin4youth Яна Федоряка рассказала:
Эксперт рассказала, что дошкольный возраст — хороший старт для того, чтобы заложить основы финансовой грамотности.
Эксперт рассказала, что дошкольный возраст — хороший старт для того, чтобы заложить основы финансовой грамотности.
С каждым этапом развития малыша следует затрагивать и исследовать новые темы финансовой грамотности и приобретать новые навыки их использования.
Пригодится смешанный подход: финансовые игры, книги, мультфильмы и объяснения от родителей. Эксперт дала основные темы для обсуждения в разном возрасте:
Здесь разговоры о деньгах следует упрощать до уровня развития ребенка. Например, можно поиграть с малышом в Магазин, поиграть с монетами и объяснить, что такое деньги. Также обсуди:
Ребёнок уже понимает, что игрушки и сладости покупают за деньги, однако может не понимать величину суммы.
Поэтому, когда в магазине начнутся капризы “купи мне!”, следует напомнить, что каждый товар имеет свою цену и приоритет. А чтобы ребенок понял величину суммы, используй альтернативную стоимость.
К примеру, кукла стоит 800 грн. За эти деньги можно купить шесть наборов цветных карандашей. Последние сейчас в приоритете, ведь завтра тебе нужно принести их на урок, а кукла может подождать.
К примеру, кукла стоит 800 грн. За эти деньги можно купить шесть наборов цветных карандашей. Последние сейчас в приоритете, ведь завтра тебе нужно принести их на урок, а кукла может подождать.
Обсуждая с родителями финансовые цели, ребенок с раннего возраста будет понимать простую истину: чтобы получить желаемое, нужно подождать.
В будущем это поможет откладывать и инвестировать деньги без ожидания быстрого дохода.
Поскольку в это время есть первые попытки самостоятельного заработка, важно на собственном примере показать не только как зарабатывать деньги, но и как распоряжаться ими.
По возможности бери детей на работу. Это практическое объяснение: что такое доходы, какими бывают компании, как в конкретной профессии люди взаимодействуют между собой.
По возможности бери детей на работу. Это практическое объяснение: что такое доходы, какими бывают компании, как в конкретной профессии люди взаимодействуют между собой.
На первый взгляд, последнее направление не связано с финансовой грамотностью, но умения коммуницировать и организовывать работу часто влияют на заработок, — добавляет эксперт.
Карманные деньги — инструмент для усвоения знаний о финансах, а также тренировки навыков управления собственными деньгами.
Важно, чтобы родители объяснили, почему именно такая сумма, соблюдали регулярность в выплатах и установили определенные договоренности по расходам, отмечает эксперт. Как все это сделать, она подробно объяснила.
Важно понять, что карманные деньги — не плата за домашнюю работу, хорошие оценки или поведение. Это инструмент обучения финансовой грамотности.
Поэтому рекомендуемой суммы нет. Для ее расчета можно воспользоваться критериями:
Яна отмечает, что дистанционная форма обучения не означает, что ребенку не нужны карманные деньги. Хотя бы минимальная сумма должна быть — это потенциал для развития здоровых отношений с деньгами.
Яна отмечает, что дистанционная форма обучения не означает, что ребенку не нужны карманные деньги. Хотя бы минимальная сумма должна быть — это потенциал для развития здоровых отношений с деньгами.
Обязательно объясни ребенку, почему он получает именно такую сумму. Рано или поздно эта тема выплывет в разговоре с друзьями, одноклассниками или соседями.
Если ребенок будет знать, почему родители дают именно столько денег и какие финансовые цели имеет семья, риск буллинга или ощущение неполноценности того, кто получает меньшую или большую сумму, уменьшится.
Если ребенок будет знать, почему родители дают именно столько денег и какие финансовые цели имеет семья, риск буллинга или ощущение неполноценности того, кто получает меньшую или большую сумму, уменьшится.
Если даешь ребенку минимальную сумму, расскажи причины. К примеру, ваша семья планирует купить квартиру или поехать отдыхать на море, поэтому нужно экономить. Это малыш сможет объяснить другим и избежать неприятностей.
Если возникла затруднительная ситуация с финансами, поговори об этом с ребенком. Объясни причины и последствия, но заверь, что ты контролируешь ситуацию и у тебя есть план действий.
Карманные деньги ребенка — его зона ответственности. Однако момент контроля родителей все-таки должен быть. Поэтому Яна рекомендует установить четкие правила расходов.
Например, разрешить тратить эти деньги как вздумается, но установить определенный перечень запрещенного и систему наказаний: запрещено покупать сладкую воду, чипсы, петарды, сигареты, иначе сумма будет уменьшаться.
Если же давать или забирать деньги за поведение, это приведет к искаженному отношению к деньгам и к собственной самоценности, что повлияет на уровень дохода в будущем, — объясняет финансовая консультантка.
Если же давать или забирать деньги за поведение, это приведет к искаженному отношению к деньгам и к собственной самоценности, что повлияет на уровень дохода в будущем, — объясняет финансовая консультантка.
К примеру, убрать во всем доме, а не только в своей комнате, отсортировать мусор, помочь с чем-то.
Родители могут вознаградить за усердие и труд. Однако это должна быть отдельная сумма вне карманных денег, — отмечает эксперт.
До семи лет требовать записи расходов не стоит, потому что дети только начинают считать и понимать цены. Однако при каждой выплате карманных спрашивай: “На что потратил(-а) деньги и доволен(-льна) ли купленным?” — советует эксперт.
С восьми – девяти лет постепенно вводи систему бюджета. Записывать доходы и расходы можно в отдельном блокноте или приложении на телефоне.
Сначала помогай ребенку, вместе с ним сделай четыре колонки и покажи, как их заполнять:
После каждой записи продолжай традицию обсуждений, спрашивай, доволен ли ребенок покупкой и приобрел бы он эту вещь сейчас.
Анализ — принципиальная составляющая учета денег. Без него нет смысла записывать расходы, — добавляет Яна.
Анализ — принципиальная составляющая учета денег. Без него нет смысла записывать расходы, — добавляет Яна.
Проанализировав расходы, поговори с ребенком о более крупных финансовых целях и сбережениях. Это поможет самостоятельно двигаться к большим целям маленькими шагами.
Дай ребенку свободу для экспериментов. Видишь неуместные расходы — не ругай. Лучше учиться утолять и анализировать импульсивные желания с малым бюджетом, чем с большими суммами в будущем.
Неудовлетворенная потребность не исчезает, а возникает во взрослом возрасте. В будущем амбициозный ребенок будет строить карьеру, чтобы удовлетворить детское “хочу”. А менее амбициозный — жить по принципу: все что хочу, мне недоступно.
Далеко не все взрослые разбираются в инвестициях, поэтому им трудно объяснить тему ребенку. Но не обязательно начинать с того, как работает криптовалюта или как инвестировать в акции.
Однако игнорировать эту тему тоже не стоит, потому что для будущего инвестиционная грамотность будет уместна. Начни с книг, настольных игр и разговоров уже в 10–12-летнем возрасте.
Игры развивают навыки переговоров, продаж и партнерства, которые напрямую влияют на доход. Таким образом подростки могут узнать, что такое акции, ROI, способы получения пассивного дохода, а также прожить опыт принятия финансовых решений.
В процессе обучения они получат знания, которые дадут уверенность в своих действиях. Так что во взрослом возрасте не будут бояться инвестировать, — объясняет эксперт.
В процессе обучения они получат знания, которые дадут уверенность в своих действиях. Так что во взрослом возрасте не будут бояться инвестировать, — объясняет эксперт.
Еще одно преимущество инвестиций — распознавание маркетинговых или мошеннических ловушек, таких как: бинарные опционы, ставки на спорт и другие варианты достижения быстрых денег.
Книги для детей:
Книги для родителей:
Игры:
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