Сейчас самое время сформировать свою финансовую опору — с чего начать экономический рост

Пандемия коронавируса и полномасштабная война сделала украинцев экономически более уязвимыми. Многие потеряли свои докризисные доходы, недвижимое, движимое имущество и “финансовую подушку”.
Однако некоторые находят выход из этой ситуации и даже умножают свои доходы, а некоторые погружаются в отчаяние. Почему так происходит?
Эксперт по вопросам страхования жизни, финансовой грамотности и риск-менеджмента в бизнесе и жизни Инна Белянская провела лекцию для повышения финансовой грамотности украинцев во время полномасштабной войны.
У каждого человека есть два типа опор в жизни, которые его поддерживают:
Они взаимосвязаны. Однако если внешние опоры бывают очень хрупкими и нестабильными, то внутренние — всегда с нами.
Именно благодаря им мы можем отстроить все с нуля при потере материального достатка. Чтобы деньги не кончались, нужно выстроить собственную финансовую опору. Для этого нужно обладать финансовыми знаниями и практическими навыками их использования.
С чего начать? Во-первых, следует говорить о финансах со своим окружением. Многие не делают этого, потому что стесняются, считают это дурным тоном и боятся испортить отношения с собеседником.
Однако люди из твоего окружения могут иметь разные виды деятельности, а значит, рассуждать и смотреть на экономическую составляющую по-другому. Обсуждая деньги, мы получаем больше знаний и укрепляем свою финансовую опору.
Стесняться тоже нечего. Ведь другие могут поделиться своим опытом выхода из затруднительного положения и дать ценные советы по финансовой грамотности.
Начинать эти разговоры следует уже сейчас и не откладывать их до окончания войны, потому что украинцам нужно научиться управлять своими финансами, чтобы выжить в это сложное время.
Во-вторых, нужно избавиться от отчаяния. Многие украинцы сейчас испытывают страх, неуверенность и сомнения, когда речь идет о деньгах. Во время войны это распространенное явление.
Однако важно проанализировать свое эмоциональное состояние и не прибегать к негативному прогнозированию ситуации и катастрофизации собственных экономических проблем. Это никак не поможет решить вопрос, а только усугубит его.
Чтобы не отравлять себя сейчас и в будущем, можно обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет избавиться от негативных чувств.
Основная задача — вернуть себе уверенность в собственных силах, найти опору в своих профессиональных знаниях, составить финансовый план и начать действовать.
Успешные люди, не зависящие от государственных дотаций, будут способствовать экономической стабильности и процветанию всей Украины.
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