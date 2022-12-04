Сейчас самое время сформировать свою финансовую опору — с чего начать экономический рост

Пандемия коронавируса и полномасштабная война сделала украинцев экономически более уязвимыми. Многие потеряли свои докризисные доходы, недвижимое, движимое имущество и “финансовую подушку”.

Однако некоторые находят выход из этой ситуации и даже умножают свои доходы, а некоторые погружаются в отчаяние. Почему так происходит?

Эксперт по вопросам страхования жизни, финансовой грамотности и риск-менеджмента в бизнесе и жизни Инна Белянская провела лекцию для повышения финансовой грамотности украинцев во время полномасштабной войны.

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Как сформировать финансовую опору

У каждого человека есть два типа опор в жизни, которые его поддерживают:

внешние (деньги, имущество, карьера, бизнес, окружение и т.п.);

внутренние (цели, знания, навыки, опыт, достижения, мечты, здоровье и другие).

Они взаимосвязаны. Однако если внешние опоры бывают очень хрупкими и нестабильными, то внутренние — всегда с нами.

Именно благодаря им мы можем отстроить все с нуля при потере материального достатка. Чтобы деньги не кончались, нужно выстроить собственную финансовую опору. Для этого нужно обладать финансовыми знаниями и практическими навыками их использования.

С чего начать? Во-первых, следует говорить о финансах со своим окружением. Многие не делают этого, потому что стесняются, считают это дурным тоном и боятся испортить отношения с собеседником.

Однако люди из твоего окружения могут иметь разные виды деятельности, а значит, рассуждать и смотреть на экономическую составляющую по-другому. Обсуждая деньги, мы получаем больше знаний и укрепляем свою финансовую опору.

Стесняться тоже нечего. Ведь другие могут поделиться своим опытом выхода из затруднительного положения и дать ценные советы по финансовой грамотности.

Начинать эти разговоры следует уже сейчас и не откладывать их до окончания войны, потому что украинцам нужно научиться управлять своими финансами, чтобы выжить в это сложное время.

Во-вторых, нужно избавиться от отчаяния. Многие украинцы сейчас испытывают страх, неуверенность и сомнения, когда речь идет о деньгах. Во время войны это распространенное явление.

Однако важно проанализировать свое эмоциональное состояние и не прибегать к негативному прогнозированию ситуации и катастрофизации собственных экономических проблем. Это никак не поможет решить вопрос, а только усугубит его.

Чтобы не отравлять себя сейчас и в будущем, можно обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет избавиться от негативных чувств.

Основная задача — вернуть себе уверенность в собственных силах, найти опору в своих профессиональных знаниях, составить финансовый план и начать действовать.

Успешные люди, не зависящие от государственных дотаций, будут способствовать экономической стабильности и процветанию всей Украины.

Уже долго хочешь разобраться в своих финансах и начать откладывать средства, но постоянно что-то мешает? Читай, как спланировать личный бюджет.

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