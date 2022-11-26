Чтобы темные времена не задели твой кошелек: зачем откладывать наличку и как это сделать безопасно

Ракетные удары России по инфраструктуре Украины в буквальном смысле ударили и по кошелькам украинцев. Из-за отсутствия света банкоматы на улицах и POS-терминалы в магазинах не работали.

Следовательно, люди не могли рассчитаться на кассах безналично, снять деньги и провести некоторые финансовые операции. Наша технологичность сделала украинцев уязвимыми к непредсказуемым ситуациям и проблемам в энергосистеме.

Поэтому сейчас есть смысл снова вернуться к традиционной наличке и тщательно спланировать свой бюджет. Издание ЛІГА.net собрало советы банков и специалистов, как защитить свои финансы во время войны.

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Запас наличных

Следует понять, что на самом деле внутренняя система НБУ и украинских банков работает бесперебойно даже без света.

Поэтому нет проблем с онлайн-банкингом, а бизнесы, которые обеспечили себя связью и светом, могут принимать безналичную оплату даже во время блэкаута.

Однако всегда есть риск, что генератор перестанет работать или исчезнет связь. На этот случай украинцам стоит позаботиться о запасе наличных денег.

Финансовый планер Иван Воробей советует держать часть своей “подушки безопасности” наличными. Для этого посчитай, сколько обычно ты (твоя семья) тратите за два – три месяца.

Или ориентируйся на средние показатели расходов в стране. К примеру, в прошлом году средние денежные расходы одного домохозяйства достигали более 10 000 грн в месяц.

Тем, кто не имеет никаких накоплений, эксперт советует уже сейчас сократить свои расходы или найти возможность увеличить свои доходы. Это понадобится для того, чтобы в случае блэкаута мочь купить себе хотя бы базовые вещи для выживания.

При снятии наличных денег ты ничего не потеряешь, ведь сейчас это можно сделать без комиссии. Например, на кассе магазинов, аптек или АЗС, а также в банкоматах Ощадбанка, независимо от того, какую карту банка ты имеешь.

На что обратить внимание

Однако при снятии наличных денег в банкомате следует быть внимательными, ведь в случае возникновения внезапных перебоев со светом или связью операция может длиться дольше или отмениться из-за ошибок в системе.

В это время есть риск остаться без карты, которую может “зажевать” банкомат.

Также следует обращать внимание на клавиатуру банкомата, особенно в темное время суток. Ведь мошенники могут накладывать сверху считыватели, чтобы красть информацию о картах и ​​банковские данные.

Принимая наличные деньги от кого-то, проверяй, не фальшивые ли они. Ведь известно, что на временно оккупированных территориях ходят поддельные деньги. Они могут в конце концов попасть в карман каждого украинца.

В нестабильное время следует тщательно следить за расходами и доходами, а также откладывать так называемую финансовую подушку.

В непредсказуемой ситуации это спасет тебя от всяческих проблем. Читай, как спланировать личный бюджет.

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