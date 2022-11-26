Щоб темні часи не зачепили твій гаманець: навіщо відкладати готівку та як це зробити безпечно

Ракетні удари Росії по інфраструктурі України в буквальному сенсі вдарили й по гаманцях українців. Через відсутність світла банкомати на вулицях та POS-термінали в магазинах не працювали.

А відтак люди не могли розрахуватись на касах безготівково, зняти гроші та провести деякі фінансові операції. Наша технологічність зробила українців вразливими до непередбачуваних ситуацій та проблем в енергосистемі.

Тому нині є сенс знову повернутись до традиційної готівки та ретельно спланувати свій бюджет. Видання ЛІГА.net зібрало поради банків та спеціалістів, як захистити свої фінанси під час війни.

Зараз також дивляться

Запас готівки

Варто зрозуміти, що насправді внутрішня система НБУ та українських банків працює безперебійно навіть без світла.

Тому немає жодних проблем з онлайн-банкінгом, а бізнеси, які забезпечили себе зв’язком та світлом, можуть приймати безготівкову оплату навіть під час блекауту.

Однак завжди є ризик, що генератор перестане працювати або ж зникне зв’язок. На цей випадок українцям варто подбати про запас готівки.

Фінансовий планер Іван Воробей радить тримати частину своєї “подушки безпеки” в готівці. Для цього порахуй, скільки зазвичай ти (твоя родина) витрачаєте за два – три місяці.

Або ж орієнтуйся на середні показники витрат у країні. Наприклад, минулого року середні грошові витрати одного домогосподарства сягали понад 10 000 грн на місяць.

Тим, хто немає жодних накопичень, експерт радить уже зараз скоротити свої витрати або знайти можливість збільшити свої доходи. Це знадобиться для того, щоб у разі блекауту могти купити собі бодай базові речі для виживання.

При знятті готівки ти нічого не втратиш, адже нині це можна зробити без комісії. Наприклад, на касі магазинів, аптек чи АЗС, а також у банкоматах Ощадбанку незалежно від того, картку якого банку ти маєш.

На що звернути увагу

Однак під час зняття готівки в банкоматі варто бути уважними, адже у разі виникнення раптових перебоїв зі світлом чи зв’язком операція може тривати довше або скасуватись через помилки в системі.

У цей час є ризик залишитись без картки, яку може “зажувати” банкомат.

Також потрібно звертати увагу на клавіатуру банкомата, особливо в темний час доби. Адже шахраї можуть накладати зверху зчитувачі, щоб викрадати інформацію про картки та банківські дані.

Беручи готівку від когось перевіряй, чи не фальшиві вона. Адже відомо, що на тимчасово окупованих територіях ширяться підроблені гроші. Вони можуть зрештою потрапити до кишені кожного українця.

У нестабільний час варто ретельно стежити за своїми витратами та доходами, а також відкладати так звану фінансову подушку.

У непередбачуваній ситуації це врятує тебе від усіляких негараздів. Читай, як спланувати особистий бюджет.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!