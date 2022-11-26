Економія

Щоб темні часи не зачепили твій гаманець: навіщо відкладати готівку та як це зробити безпечно

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 16:00
Щоб темні часи не зачепили твій гаманець: навіщо відкладати готівку та як це зробити безпечно
Фото: Pexels

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