Де зняти готівку, коли немає світла? Каси магазинів та інтерактивна мапа банків України, які працюють без електрики

Українці вже давно звикли платити всюди банківськими картками, адже це набагато зручніше та швидше, ніж постійно шукати решту та потрібні банкноти.

Однак російський терор 23 листопада на деякий час залишив людей не тільки без світла, води та тепла, але й без готівки.

На випадок тривалої відсутності електроенергії Національний банк України оприлюднив перелік фінансових установ, які працюватимуть навіть під час блекауту.

Зараз також дивляться

Де зняти готівку, якщо немає світла

На інтерактивній мапі можна побачити банки в усіх населених пунктах України, які працюють під час вимкнень світла. Там завжди можна зняти готівку.

Перелік фінансових установ постійно уточнюється та оновлюється. А детальну інформацію про їхню роботу краще дізнатись у контакт-центрах, на офіційних сайтах та в соціальних мережах банків.

Крім цього, Ощадбанк та ПриватБанк збільшили ліміти на зняття готівки з карток інших банків:

В Ощадбанку з однієї картки можна зняти готівкою на добу до 50 000 гривень без комісії незалежно від твого банку. У ПриватБанку — до 20 000 гривень. Повторно знімати готівку можна через три години.

Де зняти готівку на касі

Монобанк надав перелік магазинів, заправок та аптек, де користувачі можуть зняти готівку на касі — до 6 000 грн за раз. При цьому кількість таких операцій не обмежена.

Для цього тобі потрібно:

Обрати будь-який товар для оплати карткою або Apple Pay. Повідомити касира про те, що хочеш зняти готівку. Ввести ПІН-код своєї картки на терміналі. Отримати готівку.

Зняти готівку на касі можна в супермаркетах:

Novus

Varus

АТБ

Сільпо

Сім23

Фора

FOZZY

АШАН

Torba

Делві

Лоток

Точка

Траш

Roshen

Свій Маркет

Коло

Winetime

Посад

Та інших магазинах:

ЕПІЦЕНТР PROSTOR Фокстрот Шик і Блиск MasterZoo ДНІПРО-М

Також отримати готівку можна в аптеках:

АНЦ

Аптека 911

Біла Ромашка

Благодія

Вітамін

Копійка

МЕД-СЕРВІС

Подорожник

Сальве

Шара

Аптека Доброго Дня

Аптека Оптових Цін

1 Соціальна Аптека

Крім цього, це можна зробити й на АЗС:

ОККО WOG УКРНАФТА БРСМ-Нафта AMIC SOCAR Авіас

Люди продовжують знімати готівку, купувати валюту та відкладати кошти. Читай, що буде з курсом долара до кінця року в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!