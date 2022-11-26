Економія

Де зняти готівку, коли немає світла? Каси магазинів та інтерактивна мапа банків України, які працюють без електрики

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 08:30
Де можна зняти готівку в Україні за відсутності світла: список установ
Фото: Pexels

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