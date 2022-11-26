Де зняти готівку, коли немає світла? Каси магазинів та інтерактивна мапа банків України, які працюють без електрики

Українці вже давно звикли платити всюди банківськими картками, адже це набагато зручніше та швидше, ніж постійно шукати решту та потрібні банкноти.
Однак російський терор 23 листопада на деякий час залишив людей не тільки без світла, води та тепла, але й без готівки.
На випадок тривалої відсутності електроенергії Національний банк України оприлюднив перелік фінансових установ, які працюватимуть навіть під час блекауту.
На інтерактивній мапі можна побачити банки в усіх населених пунктах України, які працюють під час вимкнень світла. Там завжди можна зняти готівку.
Перелік фінансових установ постійно уточнюється та оновлюється. А детальну інформацію про їхню роботу краще дізнатись у контакт-центрах, на офіційних сайтах та в соціальних мережах банків.
Крім цього, Ощадбанк та ПриватБанк збільшили ліміти на зняття готівки з карток інших банків:
Монобанк надав перелік магазинів, заправок та аптек, де користувачі можуть зняти готівку на касі — до 6 000 грн за раз. При цьому кількість таких операцій не обмежена.
Для цього тобі потрібно:
Зняти готівку на касі можна в супермаркетах:
Та інших магазинах:
Також отримати готівку можна в аптеках:
Крім цього, це можна зробити й на АЗС:
Люди продовжують знімати готівку, купувати валюту та відкладати кошти. Читай, що буде з курсом долара до кінця року в Україні.
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