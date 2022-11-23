Економія

Що буде з доларом під Новий рік? Фактори впливу на ріст курсу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 11:00
Що буде з курсом долара до кінця року в Україні: прогноз експертів
Фото: Pexels

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