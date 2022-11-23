Що буде з доларом під Новий рік? Фактори впливу на ріст курсу

Курс долара до гривні залишається актуальним питанням. Люди продовжують купувати валюту та відкладати кошти. Незабаром настане період новорічних свят, люди купуватимуть подарунки, плануватимуть відпустки. То що ж буде з курсом долара?

Директор департаменту казначейства одного з українських банків Герман Марченко розповів для Obozrevatel, що чекати від курсу долара до кінця листопада та Нового року.

Як зміниться курс долара в Україні

За словами Марченка, курс долара до гривні до кінця поточного місяця, найімовірніше, збережеться в межах 41 грн. Але на початку грудня може зрости до 42 грн, а вже під Новий рік долар коштуватиме 43 грн.

Зараз також дивляться

Експерт зазначає, що ріст курсу буде плавним, без різких стрибків.

— Хочу підкреслити, що зростання курсу буде рівномірним, поступовим, без раптових стрибків. Загалом проти осіннього періоду із початком зими підвищення курсу може досягти 3-4%, — розповів він.

Що вплине на ріст курсу долара

На ріст курсу долара в Україні впливає кілька факторів. Насамперед долар завжди дорожчає від початку нового року. У держбюджеті на 2023 рік “закладено” курс 42,2 грн. Експерт вважає, що це може тиснути на курс.

Крім цього, на ріст долара впливає фактор війни. Неконтрольовані російські обстріли енергосистеми України можуть викликати занепокоєння на валютному ринку.

Також на ціну долара впливає попит серед населення.

— Популярність банківських програм із придбання безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитах уже позитивно позначилася на курсовій стабільності, — зауважив він. Так надмірний попит на валюту провокує зростання курсу.

Щоб тобі вистачало на все коштів, треба навчитися правильно їх розподіляти. Раніше ми розповідали, як спланувати свій бюджет.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!