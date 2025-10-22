Курс долара до гривні сьогодні: ціна валюти у банках та обмінниках

Національний банк України встановив офіційний курс долара США на середу, 22 жовтня 2025 року, на рівні 41,7441 гривні за долар. Порівняно з попереднім днем, гривня зміцнилася на 1 копійку.

Цей показник слугує орієнтиром для банківських установ та ринку, хоча комерційні курси зазвичай вищі через маржу та ринкові фактори. Читай у матеріалі, який курс долара в банках та обмінниках станом на 22 жовтня.

Курс долара 22 жовтня: скільки коштує валюта

У ПриватБанку, одному з найбільших банків України, курс долара для готівкових операцій становить: купівля — 41,30 грн, продаж — 41,90. Картковий у свою чергу трохи вищий: купівля — 41,48, продаж — 42,02. За даними банку, він подешевшав на 3 копійки порівняно з вчорашнім днем, що відображає загальну тенденцію стабілізації гривні.

Райффайзен Банк пропонує ціну долара на рівні: купівля — 41,60 грн, продаж — 41,92. Карткові операції проводяться за курсом купівлі 41,16 та продажу 42,29(дані на кінець попереднього дня).

У ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк) курс долара для готівкових операцій становить: купівля — 41,50 грн, продаж — 42,10. Для карткових (безготівкових) операцій: купівля — 41,60, продаж — 41,90. ПУМБ рекомендує клієнтам використовувати онлайн-конвертер для точних розрахунків.

У обмінних пунктах України середній курс долара, за даними Ain, становить: купівля — 41,85 грн, продаж — 41,91 гривні. Ці значення базуються на пропозиціях понад 1000 обмінників по всій країні та можуть відрізнятися залежно від регіону — у Києві та великих містах курси зазвичай нижчі, ніж у віддалених районах. Експерти зазначають, що ринок реагує на глобальні тенденції, зокрема зниження цін на нафту та геополітичні фактори.

Загалом, 22 жовтня гривня демонструє помірне зміцнення, але аналітики попереджають про можливі коливання через зовнішні ризики, такі як енергетична криза чи міжнародні санкції. Рекомендується стежити за оновленнями на офіційних сайтах банків та НБУ для точних розрахунків.

