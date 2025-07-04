Долар, євро і майбутнє гривні: що прогнозують до 2028 року і чого чекати українцям

Уряд України, Міністерство економіки та Нацбанк розповіли, якими будуть курси валют у найближчі роки.

Згідно з новим планом на 2026–2028 роки, курс долара до гривні потроху зростатиме. Це очікується, якщо ситуація з безпекою в країні покращиться з 2026 року.

Скільки коштуватиме долар?

У 2025 році: експерти, наприклад, Сергій Мамедов з Глобус Банку, вважають, що у другій половині 2025 року долар може коштувати 43–44 гривні. Це приблизно на 2,5–5% більше, ніж зараз.

При цьому він зазначає, що в травні 2025 року долар коштував у середньому 41,5 гривні, а за весь 2024 рік — близько 40,2 гривні. Ці цифри виявилися кращими, ніж очікувалося раніше.

У 2026 році: за прогнозами Мінекономіки, середній курс долара у 2026 році буде близько 44,7 гривні, а до кінця року — 44,8 гривні.

У 2027 році: згідно з урядовим планом, у 2027 році середній курс долара становитиме 45,2 гривні, а під кінець року — приблизно 45,3 гривні.

У 2028 році: очікується, що у 2028 році середній курс долара буде 45,6 гривні, а ближче до кінця року він може досягти 45,8 гривні.

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Від чого залежить курс долара?

Сергій Мамедов пояснює, що точно передбачити курс долара складно, адже багато що залежить від економіки та ситуації в країні.

Головні чинники, що впливають на курс, — це темпи зростання економіки та обсяги міжнародної допомоги, яка зараз дуже потрібна Україні.

Національний банк України відіграє ключову роль у підтримці стабільності гривні. Він вдало керує ситуацією на ринку, не допускаючи різких стрибків курсу.

Завдяки достатнім запасам валюти, НБУ може втручатися, коли це потрібно, щоб згладжувати коливання. Також важливі фактори — зниження інфляції та зростання економіки.

Що буде з євро?

Прогнозів щодо курсу євро до гривні аж до 2028 року немає. Нацбанк пояснює, що курс гривні до євро залежить від того, як долар поводить себе щодо євро на світових ринках. Гривня ж переважно “прив’язана” саме до долара.

Останнім часом долар стає слабшим порівняно з багатьма світовими валютами через різні економічні проблеми.

Тому, хоча гривня до долара залишається відносно стабільною, щодо євро гривня трохи втратила позиції — просто тому, що євро саме подорожчало до долара.

Нацбанк не ставить собі за мету тримати якийсь конкретний курс. Його головне завдання – щоб ситуація на валютному ринку була спокійною і не впливала на ціни в Україні.

І поки що він з цим добре справляється. Подальші зміни курсу гривні до євро залежатимуть від того, як далі змінюватиметься курс долара до євро у світі.

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