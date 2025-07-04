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Долар, євро і майбутнє гривні: що прогнозують до 2028 року і чого чекати українцям

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Липня 2025, 19:30
Долар, євро і майбутнє гривні: що прогнозують до 2028 року і чого чекати українцям
Фото Getty Images

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