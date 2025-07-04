Доллар, евро и будущее гривны: что прогнозируют до 2028 года и чего ждать украинцам

Правительство Украины, Министерство экономики и Национальный банк Украины (НБУ) поделились своими прогнозами относительно будущих курсов валют.

Согласно новому плану на 2026–2028 годы, ожидается, что курс доллара к гривне будет постепенно расти.

Этот прогноз основывается на предположении, что ситуация с безопасностью в стране улучшится с 2026 года.

Сколько будет стоить доллар?

В 2025 году: эксперты, такие как Сергей Мамедов из Глобус Банка, предполагают, что во второй половине 2025 года доллар может стоить 43–44 гривны.

Это примерно на 2,5–5% больше, чем текущий курс. При этом он отмечает, что в мае 2025 года средний курс доллара составлял 41,5 гривны, а за весь 2024 год — около 40,2 гривны. Эти показатели оказались лучше, чем ожидалось ранее.

В 2026 году: по прогнозам Минэкономики, средний курс доллара в 2026 году будет около 44,7 гривны, а к концу года — 44,8 гривны.

В 2027 году: согласно правительственному плану, в 2027 году средний курс доллара ожидается на уровне 45,2 гривны, а к концу года — примерно 45,3 гривны.

В 2028 году: прогнозируется, что в 2028 году средний курс доллара составит 45,6 гривны, а ближе к концу года он может достичь около 45,8 гривны.

Читать по теме Самая дорогая валюта в мире 2025 года: почему не доллар и не евро Какая валюта самая дорогая в мире и почему.

От чего зависит курс доллара?

Сергей Мамедов объясняет, что точно предсказать курс доллара сложно, поскольку многое зависит от экономической ситуации и развития событий в стране.

Главные факторы, влияющие на курс, — это темпы экономического роста и объёмы международной помощи, которая сейчас крайне важна для Украины.

Национальный банк Украины играет ключевую роль в поддержании стабильности гривны.

Он успешно управляет ситуацией на рынке, не допуская резких колебаний курса.

Благодаря достаточным запасам валюты, НБУ может вмешиваться, когда это необходимо, чтобы сглаживать скачки.

Также важные факторы — снижение инфляции и рост экономики.

Что будет с евро?

Прямых прогнозов по курсу евро к гривне вплоть до 2028 года нет.Нацбанк объясняет, что курс гривны к евро определяется опосредованно — через соотношение доллара к евро на мировых рынках.Гривна же преимущественно “привязана” именно к доллару.

В последнее время доллар ослабевает по сравнению со многими мировыми валютами из-за различных экономических проблем.

Поэтому, хотя гривна к доллару остаётся относительно стабильной, по отношению к евро гривна немного потеряла позиции — просто потому, что евро подорожал к доллару.

Нацбанк не ставит себе целью удерживать какой-либо конкретный курс.

Его главная задача — чтобы ситуация на валютном рынке оставалась спокойной и не создавала давления на цены внутри страны.

И пока он с этим хорошо справляется. Дальнейшие изменения курса гривны к евро будут зависеть от того, как дальше будет меняться курс доллара к евро в мире.

Ранее мы рассказывали, что в Украине рекордно возросло количество миллионеров. Узнай, сколько их сейчас и как изменилась эта ситуация в 2024 году, а также интересные факты и новую статистику — в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.