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Доллар, евро и будущее гривны: что прогнозируют до 2028 года и чего ждать украинцам

Мария Дзюба, редактор сайта 04 июля 2025, 19:30
Доллар, евро и будущее гривны: что прогнозируют до 2028 года и чего ждать украинцам
Фото Getty Images

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