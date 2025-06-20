Самая дорогая валюта в мире 2025 года: почему не доллар и не евро

Стоимость валюты — это гораздо больше, чем просто цифры на табло в обменнике. Это отражение здоровья экономики страны и ее политической стабильности.

Стереотипы заставляют нас считать образцом сильных экономик США и Евросоюз, ведь доллар и евро — самые популярные валюты на финансовом рынке Украины.

Однако есть другие, более дорогие и стабильные. Какая самая дорогая валюта в мире — дальше в материале.

Какая валюта самая дорогая в мире: первая пятерка

Знать, какая валюта самая дорогая, не только интересно, но и полезно: можно грамотнее планировать путешествия, инвестировать в надежные активы и просто не тратить лишнего при обмене денег.

Умение ориентироваться в валютных курсах — хороший практический навык. Рассмотрим рейтинг самых дорогих в мире валют.

Кувейтский динар (KWD) — 3.25USD

Кувейтский динар уже много лет на первой строчке рейтинга, он — самая дорогая валюта в мире. Основная причина такой стоимости — гигантские запасы нефти. Кувейт — один из крупнейших ее экспортеров. При небольшом количестве граждан Кувейт имеет значительный ВВП на душу населения и годами поддерживает очень высокий уровень жизни.

Бахрейнский динар (BHD) — 2.66USD

Бахрейн — маленькое государство на островах в Персидском заливе, но это не мешает его национальной валюте быть второй по стоимости в мире. Причина — те же нефтяные богатства, что и у Кувейта. Именно они придают экономическую стабильность.

Бахрейн активно привлекает инвесторов и имеет репутацию центра деловой активности в регионе.

Оманский риал (OMR) — 2.60 USD

Высокая стоимость оманского риала основывается на той же нефти. Но Оман активно развивает туризм, рыболовство, транспорт и логистику.

Страна долгое время поддерживает низкий уровень инфляции и привлекает иностранных партнеров. В рейтинге самых дорогих валют оманский риал на третьем месте.

Иорданский динар (JOD) — 1.40 USD

Иордания — уникальный пример страны, в которой высокая стоимость валюты не связана с природными ресурсами, она имеет ограниченные запасы нефти и газа. Тем не менее динар держит стабильно высокий курс.

Секрет в том, что Иордания получает значительную иностранную помощь от США и арабских соседей, активно развивает туризм, образование и торговлю.

Британский фунт стерлингов (GBP) — 1.35 USD

Фунт – одна из самых известных и древних валют мира, а Лондон имеет репутацию мирового центра банковских и страховых услуг. Великобритания умело адаптируется к изменениям — от экономических кризисов до выхода из ЕС — и сохраняет доверие к своей валюте.

Самая дорогая валюта в мире: на каком месте евро и доллар

Чтобы понять, на каком месте находятся доллар и евро, продолжим рейтинг самых дорогих валют. Десятку сильнейших продолжают:

доллар Каймановых островов;

гибралтарский фунт;

швейцарский франк;

евро;

доллар США.

Евро и доллар США занимают только девятое и десятое места в рейтинге самых дорогих валют, но их влияние на мировую экономику огромно.

Евро — официальная валюта двадцати стран Еврозоны, и его стоимость поддерживается всей сильной экономикой Европейского Союза.

Доллар США — наиболее влиятельная валюта в мире, чаще всего используется в международной торговле, а многолетнее доверие к экономике США сделало доллар эталоном, с которым сравнивают курсы других валют.

Поэтому хотя они и не самые дорогие валюты в мире, все равно евро и доллар остаются основой валютной системы.

Узнай также, кто из иностранных партнеров заинтересован инвестировать в производство украинского оружия и будут ли производить его за рубежом Украины.

