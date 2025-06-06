Украина запускает проект по совместному производству оружия за границей: кто присоединится

Сильное партнерство станет залогом успеха для Украины в будущем. Ведь сейчас полномасштабная война России поставила мир перед выбором: защитить себя или быть под гнетом россиян. Этот выбор должна делать каждая страна. Украина же создает инициативу совместного производства украинского вооружения на территории других стран.

Что это значит для Украины и какие страны будут участвовать в инициативе, а также известно ли уже, о каком вооружении идет речь — рассказываем дальше в материале.

Производство украинского оружия за границей

По сообщению Минобороны, министр Рустем Умеров объявил о создании новой международной инициативы совместного производства украинского вооружения на территории стран-участниц Контактной группы по обороне Украины, то есть в формате Рамштайн.

Зачем это делается? В частности, чтобы быстро закрывать потребности ВСУ в оружии, которое будут лицензировано производить в государствах-партнерах.

По словам Умерова, некоторые партнеры постоянно обращаются к Украине с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения.

Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии, — отметил Рустем Умеров.

Кроме того, партнеры подтвердили, что произведенное оружие, прежде всего, пойдет на нужды украинского войска. Страны, участвующие в группе Рамштайн, готовы финансировать не только производство, но и предоставить дополнительное финансирование.

К инициативе могут присоединиться страны Европы и Северной Америки.

Сейчас известно о проектах, которые начинают работать. А это:

западноевропейская компания анонсировала производство современных ракет для противодействия Shahed на территории Украины;

Великобритания вместе с Украиной начинает производство ракет LMM и пусковых установок;

Rheinmetall (Германия) строит в Украине современные боевые машины Lynx;

украинские предприятия выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия);

SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) активно расширяют свое присутствие в Украине.

От такого сотрудничества партнеры получат усиление собственного оборонного сектора.

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