Для тебя Война в Украине

Украина запускает проект по совместному производству оружия за границей: кто присоединится

Виктория Мельник, журналист сайта 06 июня 2025, 10:00
украинское оружие
Фото Pexels, Министерство обороны Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь