Курс доллара к гривне сегодня: цена валюты в банках и обменниках

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на среду, 22 октября 2025, на уровне 41,7441 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим днем ​​гривна укрепилась на 1 копейку.

Этот показатель служит ориентиром для банковских учреждений и рынка, хотя коммерческие курсы обычно выше маржи и рыночных факторов. Читай в материале, каков курс доллара в банках и обменниках по состоянию на 22 октября.

Курс доллара 22 октября: сколько стоит валюта

В ПриватБанке, одном из крупнейших банков Украины, курс доллара для наличных операций составляет: покупка — 41,30 грн, продажа — 41,90. Карточный в свою очередь несколько выше: покупка — 41,48, продажа — 42,02. По данным банка, он подешевел на 3 копейки по сравнению со вчерашним днем, что отражает общую тенденцию стабилизации гривны.

Райффайзен Банк предлагает цену доллара на уровне: покупка — 41,60 грн, продажа — 41,92. Карточные операции производятся по курсу покупки 41,16 и продажи 42,29 (данные на конец предыдущего дня).

В ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк) курс доллара для наличных операций составляет: покупка — 41,50 грн, продажа — 42,10. Для карточных (безналичных) операций: покупка — 41,60, продажа — 41,90. ПУМБ рекомендует клиентам использовать онлайн конвертер для точных расчетов.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара, по данным Ain, составляет: покупка — 41,85 грн, продажа — 41,91 гривны. Эти значения базируются на предложениях более 1000 обменников по всей стране и могут отличаться в зависимости от региона: в Киеве и крупных городах курсы обычно ниже, чем в отдаленных районах. Эксперты отмечают, что рынок реагирует на глобальные тенденции, в частности, снижение цен на нефть и геополитические факторы.

В целом, 22 октября гривна демонстрирует умеренное укрепление, но аналитики предупреждают о возможных колебаниях из-за внешних рисков, таких как энергетический кризис или международные санкции. Рекомендуется следить за обновлением на официальных сайтах банков и НБУ для точных расчетов.

