Средняя зарплата в Киеве 2026: сколько реально зарабатывают и где платят больше всего

В Киеве в 2026 году уровень зарплат остаётся самым высоким в Украине. Какие факторы этому способствуют, в каких отраслях платят больше всего и как рассчитываются средние показатели — в материале.

Какая средняя зарплата в Киеве в 2026 году: официальная статистика

По официальным данным на февраль, средняя зарплата в Киеве составляет 45 651 гривну.

Это почти вдвое больше, чем средний показатель по стране.

Однако реальные предложения работодателей в открытых вакансиях значительно ниже — около 34 тысяч гривен.

Рынок труда в столице существенно различается в зависимости от отрасли.

Самые высокие зарплаты получают работники финансового сектора — более 92 тысяч гривен в среднем.

Высокие доходы также в сфере информационных технологий и телекоммуникаций — более 65 тысяч гривен, а также в государственном управлении и обороне — свыше 70 тысяч.

Промышленность и энергетика держатся на уровне, близком к среднему — примерно 47–48 тысяч гривен, торговля — около 43 тысяч.

Меньше всего традиционно зарабатывают в социальных сферах. Образование, медицина и, как ни странно, строительство показывают лишь 21–24 тысячи гривен.

Средняя зарплата в Киеве в 2026 году: данные сайтов с вакансиями

Однако официальная статистика не всегда отражает реальную картину — средняя зарплата в Киеве по данным сайтов по поиску работы выглядит иначе.

По данным сайтов с вакансиями, в апреле 2026 года средняя зарплата в Киеве составляет около 34 тысяч гривен. Это медианный показатель: половина предложений ниже этой суммы, а половина — выше.

В целом работодатели предлагают от 21 до 61 тысячи гривен в зависимости от должности и опыта.

Среди вакансий с самыми высокими зарплатами:

менеджеры по продажам — около 45 000 гривен

водители — примерно 40 000

повара — в среднем 37 500.

При этом даже рабочие профессии дают возможность зарабатывать: например, грузчики могут получать более 30 тысяч гривен.

Для тех, кто только начинает карьеру, предложения скромнее — продавцы-консультанты получают около 29 500 гривен, бариста — около 28 000.

Разница между официальными данными и рыночными предложениями объясняется разными методами расчёта.

В статистике учитываются зарплаты штатных сотрудников крупных компаний вместе с бонусами, тогда как вакансии показывают актуальные условия для новых кандидатов.

Поэтому для большинства соискателей именно уровень около 34 тысяч гривен является более реалистичным ориентиром на рынке труда столицы.

Источник: Еngage.org.ua.

