Средняя зарплата в Киеве 2026: сколько реально зарабатывают и где платят больше всего

В Киеве в 2026 году уровень зарплат остаётся самым высоким в Украине. Какие факторы этому способствуют, в каких отраслях платят больше всего и как рассчитываются средние показатели — в материале.
Какая средняя зарплата в Киеве в 2026 году: официальная статистика
По официальным данным на февраль, средняя зарплата в Киеве составляет 45 651 гривну.
Это почти вдвое больше, чем средний показатель по стране.
Однако реальные предложения работодателей в открытых вакансиях значительно ниже — около 34 тысяч гривен.
Рынок труда в столице существенно различается в зависимости от отрасли.
Самые высокие зарплаты получают работники финансового сектора — более 92 тысяч гривен в среднем.
- Высокие доходы также в сфере информационных технологий и телекоммуникаций — более 65 тысяч гривен, а также в государственном управлении и обороне — свыше 70 тысяч.
- Промышленность и энергетика держатся на уровне, близком к среднему — примерно 47–48 тысяч гривен, торговля — около 43 тысяч.
Меньше всего традиционно зарабатывают в социальных сферах. Образование, медицина и, как ни странно, строительство показывают лишь 21–24 тысячи гривен.
Средняя зарплата в Киеве в 2026 году: данные сайтов с вакансиями
Однако официальная статистика не всегда отражает реальную картину — средняя зарплата в Киеве по данным сайтов по поиску работы выглядит иначе.
По данным сайтов с вакансиями, в апреле 2026 года средняя зарплата в Киеве составляет около 34 тысяч гривен. Это медианный показатель: половина предложений ниже этой суммы, а половина — выше.
В целом работодатели предлагают от 21 до 61 тысячи гривен в зависимости от должности и опыта.
Среди вакансий с самыми высокими зарплатами:
- менеджеры по продажам — около 45 000 гривен
- водители — примерно 40 000
- повара — в среднем 37 500.
При этом даже рабочие профессии дают возможность зарабатывать: например, грузчики могут получать более 30 тысяч гривен.
Для тех, кто только начинает карьеру, предложения скромнее — продавцы-консультанты получают около 29 500 гривен, бариста — около 28 000.
Разница между официальными данными и рыночными предложениями объясняется разными методами расчёта.
В статистике учитываются зарплаты штатных сотрудников крупных компаний вместе с бонусами, тогда как вакансии показывают актуальные условия для новых кандидатов.
Поэтому для большинства соискателей именно уровень около 34 тысяч гривен является более реалистичным ориентиром на рынке труда столицы.
Источник: Еngage.org.ua.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!