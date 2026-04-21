Середня зарплата в Києві 2026: скільки реально заробляють і де платять найбільше

У Києві у 2026 році рівень зарплат залишається найвищим в Україні. Які чинники сприяють цьому, в яких галузях зарплата найвища і як вираховуються середні показники зарплат — у матеріалі.

Яка середня зарплата в Києві 2026: офіційна статистика

За офіційними даними на лютий, середня зарплата в Києві становить 45 651 гривню.

Це майже вдвічі більше, ніж середній показник по країні.

Але реальні пропозиції роботодавців у відкритих вакансіях значно нижчі — близько 34 тисяч гривень.

Ринок праці в столиці суттєво відрізняється залежно від галузі.

Найвищі зарплати отримують працівники фінансового сектору — понад 92 тисячі гривень у середньому.

Високі доходи також у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій — понад 65 тисяч грн, а також у державному управлінні та обороні — понад 70 тисяч.

Промисловість і енергетика тримаються близько середнього рівня — приблизно 47-48 тисяч грн, торгівля — близько 43 тисяч.

Найменше традиційно заробляють у соціальних сферах. Освіта, медицина та, як не дивно, будівництво дають показники лише 21–24 тисячі гривень.

Середня зарплата в Києві 2026: дані сайтів з вакансіями

Однак офіційна статистика не завжди відображає реальну картину, середня зарплата в Києві за даними сайтів, на яких пропонують роботу, дещо інша. За даними сайтів із вакансіями, у квітні 2026 року середня зарплата в Києві становить близько 34 тисяч гривень. Це медіанний показник: половина пропозицій є нижчими, а половина — вищими. Загалом роботодавці пропонують від 21 до 61 тисячі грн залежно від посади та досвіду. Серед вакансій, які пропонують найвищу заробітну плату: менеджери з продажу — зарплата близько 45 000 грн

водії — приблизно 40 000

Водночас навіть робітничі професії дають можливість заробити. Наприклад, вантажники можуть отримувати понад 30 тисяч гривень. Для тих, хто тільки починає кар'єру, пропонують менше — продавці-консультанти отримують близько 29 500, бариста — близько 28 000. Різниця між офіційними даними і ринковими цінами пояснюється різним способом підрахунку. У статистиці враховують зарплати штатних працівників великих компаній разом із бонусами, тоді як вакансії показують актуальні умови для нових кандидатів. Тому для більшості шукачів роботи саме рівень близько 34 тисяч гривень є більш реальним на ринку праці столиці. Джерело: Еngage.org.ua.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!