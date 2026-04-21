Середня зарплата в Києві 2026: скільки реально заробляють і де платять найбільше

У Києві у 2026 році рівень зарплат залишається найвищим в Україні. Які чинники сприяють цьому, в яких галузях зарплата найвища і як вираховуються середні показники зарплат — у матеріалі.
Яка середня зарплата в Києві 2026: офіційна статистика
За офіційними даними на лютий, середня зарплата в Києві становить 45 651 гривню.
Це майже вдвічі більше, ніж середній показник по країні.
Але реальні пропозиції роботодавців у відкритих вакансіях значно нижчі — близько 34 тисяч гривень.
Ринок праці в столиці суттєво відрізняється залежно від галузі.
Найвищі зарплати отримують працівники фінансового сектору — понад 92 тисячі гривень у середньому.
- Високі доходи також у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій — понад 65 тисяч грн, а також у державному управлінні та обороні — понад 70 тисяч.
- Промисловість і енергетика тримаються близько середнього рівня — приблизно 47-48 тисяч грн, торгівля — близько 43 тисяч.
Найменше традиційно заробляють у соціальних сферах. Освіта, медицина та, як не дивно, будівництво дають показники лише 21–24 тисячі гривень.
Середня зарплата в Києві 2026: дані сайтів з вакансіями
