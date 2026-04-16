Нічна атака на столицю: пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК

Минула ніч стала черговим важким випробуванням для всієї країни та столиці зокрема. Внаслідок масованого ворожого обстрілу постраждала інфраструктура енергетичної компанії, є руйнування та поранений.

Наслідки обстрілу: пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК Київ

Як повідомили в компанії, під час нічної атаки серйозних руйнувань зазнав виробничий майданчик ДТЕК Київ. Ворожий удар прийшов на адміністративні будівлі та виробничі цехи підприємства. Окрім капітальних споруд, постраждав і транспорт: уламками та вибуховою хвилею понівечено 15 автомобілів.

На жаль, під час виконання своїх обов’язків постраждав працівник компанії. Йому було оперативно надано всю необхідну медичну допомогу, наразі він перебуває під наглядом фахівців.

Як відновлюють виробничий майданчик ДТЕК

Одразу після відбою повітряної тривоги фахівці розпочали роботу на місці події. Зараз спеціальні бригади активно ліквідовують наслідки ворожого влучання. Попри те, що виробничий майданчик ДТЕК отримав суттєві пошкодження, енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

У компанії наголошують, що ця ніч була надзвичайно важкою для багатьох українців.

Енергетики висловлюють щирі співчуття всім постраждалим та вшановують пам’ять тих, чиє життя забрав ворог. За кожен такий злочин проти мирної інфраструктури та людей окупанти обов’язково понесуть відповідальність.

Нагадаємо, що в Одесі оголошено день жалоби.

