9 вбитих Росією людей: Одеса в жалобі за загиблими після нічної атаки

Сьогодні, 16 квітня, Одеса схилила голови в пам’ять про мешканців, чиї життя обірвав черговий акт ворожої агресії. Розпорядженням міської влади в місті оголошено офіційний день жалоби за жертвами масованого обстрілу.

Місто вшановує 9 загиблих від ракетного удару: деталі

Спочатку з’явилась інформація, що внаслідок масованого комбінованого удару по житлових кварталах та інфраструктурі міста загинуло 8 осіб. Проте згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість жертв збільшилася до 9 осіб.

Рятувальні операції та розбір завалів продовжувались тривалий час, щоб встановити долю кожного, хто опинився в епіцентрі вибухів.

На знак глибокої шани до загиблих по всьому місту приспущено Державний Прапор України та прапори Одеси. Траурні стрічки на флагштоках нагадують про непоправну втрату, якої зазнала громада.

Міська адміністрація закликала представників бізнесу, культурні заклади та організаторів подій проявити солідарність:

скасувати або перенести розважальні заходи;

обмежити трансляцію гучної музики в громадських місцях та медіа.

Місто вшановує пам’ять загиблих після масштабної ворожої атаки

Мерія Одеси офіційно висловила співчуття всім, хто втратив близьких у цю страшну ніч.

Це спільний біль для всього нашого міста. Ми розділяємо горе кожної родини, до якої прийшла війна в її найжорстокішому прояві, — йдеться у зверненні влади.

Одесити продовжують приносити квіти до місць трагедії, демонструючи незламність та єдність перед обличчям ворога.

На жаль, квітень став для Одеси місяцем нескінченного болю. Нагадаємо, лише нещодавно, 6 квітня, місто вже переживало подібний жах. Серед тих, хто тоді вже ніколи не повернувся додому, — мати та її донька, чиї життя обірвалися під уламками власної оселі.

