Атака на Одесу: загинула мати з дочкою, серед поранених — вагітна та двоє малюків

В ніч на 6 квітня 2026 року Одеса стала ціллю чергового жорстокого обстрілу з боку російських окупаційних військ. Наслідки ворожої атаки виявилися катастрофічними: станом на ранок підтверджено загибель трьох людей.

Як зазначив Олег Кіпер, серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 року, а також 53-річна жінка.

Нічна атака на Одесу 6 квітня: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та дитсадок

Кількість поранених внаслідок нічного обстрілу зросла до 15 осіб, з яких 13 були госпіталізовані. Серед постраждалих — вагітна жінка та двоє маленьких дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.

Також поранення отримали двоє підлітків 17 та 18 років. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості, проте серед дорослих ситуація значно складніша.

Двоє пацієнтів перебувають у важкому стані: один у відділенні нейрохірургії, інший — у реанімації опікового профілю. У більшості госпіталізованих діагностовано осколкові поранення, травми та отруєння продуктами горіння.

Ворог завдав ударів по житловій забудові та об’єктах цивільної інфраструктури у двох районах міста. За словами Сергія Лисака, у Приморському районі пошкоджено багатоповерховий житловий комплекс та 7 приватних будинків. Комунальні служби вже розпочали розчищення територій та закриття віконних отворів плівкою.

У Київському районі зафіксовано влучання у багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Пошкоджень зазнали приватний дитячий садок, магазин та 27 автомобілів мешканців.

Окрім житлового сектору, постраждали об’єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі та гуртожиток. Через численні влучання виникли масштабні пожежі, які рятувальникам ДСНС вдалося оперативно ліквідувати. Під час операції вдалося врятувати 4 особи — аварійно-рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами все ще можуть перебувати люди.

Фото: Олег Кіпер.

