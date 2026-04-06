Атака на Одессу: погибла мать с дочерью, среди раненых — беременная и двое малышей

В ночь на 6 апреля 2026 года Одесса подверглась очередному жестокому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Последствия вражеской атаки оказались катастрофическими: по состоянию на утро подтверждена гибель трёх человек.

Как отметил Олег Кипер, среди погибших — 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, а также 53-летняя женщина.

Ночная атака на Одессу 6 апреля: повреждены многоэтажки, частные дома и детский сад

Число раненых в результате ночного обстрела возросло до 15 человек, из которых 13 были госпитализированы. Среди пострадавших — беременная женщина и двое маленьких детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

Также ранения получили двое подростков 17 и 18 лет. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести, однако среди взрослых ситуация значительно сложнее.

Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии: один в отделении нейрохирургии, другой — в ожоговой реанимации. У большинства госпитализированных диагностированы осколочные ранения, травмы и отравление продуктами горения.

Враг нанес удары по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры в двух районах города. По словам Сергея Лысака, в Приморском районе поврежден многоэтажный жилой комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы уже приступили к расчистке территорий и закрытию оконных проемов пленкой.

В Киевском районе зафиксировано попадание в многоэтажку и 5 частных домов. Повреждения получили частный детский сад, магазин и 27 автомобилей жителей.

Кроме жилого сектора, пострадали объекты критической инфраструктуры, административные здания и общежитие. Из-за многочисленных попаданий возникли масштабные пожары, которые спасателям ГСЧС удалось оперативно ликвидировать. В ходе операции удалось спасти 4 человека — аварийно-спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами все еще могут находиться люди.

Фото: Олег Кипер.

Ранее мы писали, что в Черкасской области взорвался вражеский БПЛА, который упал на открытой местности — подробности трагического инцидента читайте в материале.

