Серіал Ранчо Даттонів: коли вийдуть серії спін-оффу драми Єллоустоун

Всесвіт культової телевізійної драми Єллоустоун офіційно розширився новим напруженим спін-оффом під назвою Ранчо Даттонів (Dutton Ranch).

Масштабний проєкт у жанрі сучасного вестерну фокусується на подальшій долі однієї з найяскравіших і найексцентричніших пар американського телебачення — Бет Даттон та її чоловіка Ріпа Вілера. Читай в матеріалі про сюжет серіалу та дати виходу серій Ранчо Даттонів.

Серіал Ранчо Даттонів: дати виходу серій

Офіційна прем’єра першого сезону вже відбулася всесвітнім релізом на стрімінговій платформі Paramount+ та телемережі Paramount Network.

У день старту глядачам презентували одразу два дебютні епізоди, після чого серіал перейшов на класичний тижневий графік виходу серій.

Загалом сезон серіалу Ранчо Даттонів налічує дев’ять серій, а фінальний епізод вийде на початку липня. Українські шанувальники жанру можуть планувати перегляд за таким повним розкладом виходу серій:

Епізод Дата виходу 1, 2 15.05 3 22.05 4 29.05 5 05.06 6 12.06 7 19.06 8 26.06 9 (фінал) 03.07

Ранчо Даттонів 2026: сюжет спін-оффу та акторський склад

Дія нової багатосерійної драми розгортається в Південному Техасі, куди головні герої разом зі своїм вихованцем Картером переїжджають після фіналу оригінального серіалу.

Оселившись на величезному ранчо площею 7000 акрів, Бет і Ріп прагнуть почати все з чистого аркуша та побудувати спокійне майбутнє далеко від привидів минулого та родинних проклять Монтани.

Проте американський Захід швидко доводить свою жорстокість: територіальна конкуренція, внутрішні демони та амбіції нових сусідів руйнують надії на мирне існування, перетворюючи життя на щоденну боротьбу за виживання та кожен акр техаської землі.

Виконавчими продюсерами проєкту виступила команда відомого сценариста й режисера Тейлора Шерідана, який зберіг фірмову кінематографічну атмосферу, глибокий психологізм та повільний, але насичений ритм оповідання, де акцент зміщено з банальних перестрілок на складні людські взаємини.

Головною антагоністкою сезону та серйозною суперницею для родини Даттонів стане власниця сусіднього ранчо Бьюла Джексон, роль якої виконала чотириразова номінантка на премію Оскар Аннетт Бенінг.

Також до зіркового акторського складу приєднався легендарний Ед Гарріс, який втілив образ місцевого ветеринара Еверетта Маккінні.

