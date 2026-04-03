РФ вдарила по Шостці 4 КАБами: загинула жінка, серед поранених — її рідні

Ранок середи, 3 квітня, став черговим трагічним днем для Сумщини. Російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на Шосткинську громаду, використавши для цього чотири керовані авіаційні бомби.

Як повідомив представник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, під ворожим вогнем опинилися виключно цивільні об’єкти. Зокрема, значних руйнувань зазнали приватні житлові будинки мешканців громади та багатоповерхівка. Агресор вкотре продемонстрував свою тактику терору, обираючи цілями місця проживання мирних людей, де немає жодної військової присутності.

Авіаудар по Шостці 3 квітня: російські КАБи вбили жінку

На жаль, авіаційний напад призвів до непоправних наслідків. Одразу після обстрілу з’явилася інформація про одну загиблу, особу якої вдалося встановити трохи згодом.

За уточненими даними, які оприлюднив Олег Григоров, внаслідок влучання загинула 59-річна місцева мешканка. Ця трагедія стала ще важчою через те, що серед поранених під час цього ж обстрілу опинилися рідні та близькі загиблої жінки.

Представник ОВА висловив щирі співчуття родині, яка втратила близьку людину, та закликав мешканців бути максимально обережними під час повітряних тривог.

Наразі відомо про трьох постраждалих, яких оперативно доставили до медичного закладу. Найважчий стан лікарі фіксують у 29-річної жінки, яка отримала серйозні поранення та перебуває під інтенсивним наглядом фахівців.

Усім іншим постраждалим надається повний обсяг необхідної медичної та психологічної допомоги. На місцях прильотів продовжують працювати профільні служби та рятувальники, які задокументовують наслідки воєнного злочину РФ та допомагають ліквідовувати руйнування.

Головне фото: Олег Григоров.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!