Чому жовтіє листя у огірків і що з цим робити — поради досвідчених городників

Кожен, хто вирощує щось на городі, хоче, щоб рослини не хворіли та давали щедрий урожай. Але буває так, що ми помічаємо ознаки хвороби у рослини. Часто влітку в огірків жовтіє і скручується листя.

Причини пожовтіння листя в огірків можуть бути різними, треба перевірити все та знайти проблему. Ми розповімо, чому жовтіє листя в огірків, і що з цим робити.

Чому жовтіє та скручується листя огірків

Якщо ти думаєш, що причина пожовтіння листя в огірків одна, це не так.

Неправильний режим поливу. Якщо ти поливаєш огірки рідко та малим об’ємом води, рослина швидко зневоднюється. Жовте листя є першою ознакою цієї проблеми. Але якщо переборщити з кількістю води та частотою процедур, то огірки можуть згнити. Якщо робити все правильно, то ґрунт має бути помірно вологим на глибині 10 см. Дефіцит добрив. Будь-які рослини потребують підживлення. У період вегетації рослини потребують комплексного азотного добрива. Якщо огіркам не вистачає цих речовин, листя починає жовтіти. До пожовтіння листя огірків також призводять низькі температури. Жовті плями на листі огірків можуть з’явитися через сонячний опік. Якщо полити рослину вдень, і вода потрапить на листя, вони пожовтіють. Призвести до пожовтіння листя огірків можуть хвороби та віруси. Часто причиною стає фузаріоз. Пошкодження кореневої системи. Коріння огірків можуть їсти шкідники, тому жовтіє листя. Також жовтіти й скручуватися листя огірків може через борошнисту росу. Щоб її побороти, треба регулярно провітрювати теплицю або парник, а рослини обприскати 1% розчином бордоської суміші.

Що робити, якщо жовтіє листя огірків

Часто листя огірків жовтіє через неправильне поливання або недотримання умов вирощування рослини. Щоб усунути цю проблему, потрібно дотримуватися простих правил, а також перевіряти рослину час від часу на наявність шкідників або хвороб.

Як боротися з пожовтінням листя огірків:

дотримуватися режиму поливу — в період цвітіння і плодоношення поливати кожні два-три дні з розрахунку 10 л на 1 кв. м;

підтримувати комфортну температуру в теплиці або парнику — до появи плодів вдень має бути 22-24°C, вночі — 17-18°C; під час плодоношення вдень — 23-26°C, вночі — 18-20°C;

регулярно провітрювати огірки в теплиці та парнику — це знизить ризик розвитку борошнистої роси;

не забувай підживлювати огірки різними добривами;

обробляй рослини від шкідників та різних захворювань.

Чим обробити огірки, щоб не жовтіло листя

Найкраще — дотримуватися наших порад вище і запобігти пожовтінню листків. Але якщо це вже сталося, даємо кілька порад, чим обробити огірки, що не жовтіло листя.

Якщо листя огірка тільки почало жовтіти — допоможе слабкий розчин марганцівки.

Помічний також розчин молочної сироватки або кефіру у пропорції: 2 л на 10 л води. До рідини можеш додати 150 гр цукру. Це сприятиме зав’язуванню плодів.

Спробуй позакореневе живлення. Візьми сіно та воду у пропорції 1:1 (замочуй два дні) та оприскуй огірки. Обприскування проводять тричі з інтервалом у 7 днів.

