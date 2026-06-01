Чому жовтіє листя у огірків і що з цим робити — поради досвідчених городників

Кожен, хто вирощує щось на городі, хоче, щоб рослини не хворіли та давали щедрий урожай. Але буває так, що ми помічаємо ознаки хвороби у рослини. Часто влітку в огірків жовтіє і скручується листя.
Причини пожовтіння листя в огірків можуть бути різними, треба перевірити все та знайти проблему. Ми розповімо, чому жовтіє листя в огірків, і що з цим робити.
Чому жовтіє та скручується листя огірків
Якщо ти думаєш, що причина пожовтіння листя в огірків одна, це не так.
- Неправильний режим поливу. Якщо ти поливаєш огірки рідко та малим об’ємом води, рослина швидко зневоднюється. Жовте листя є першою ознакою цієї проблеми. Але якщо переборщити з кількістю води та частотою процедур, то огірки можуть згнити. Якщо робити все правильно, то ґрунт має бути помірно вологим на глибині 10 см.
- Дефіцит добрив. Будь-які рослини потребують підживлення. У період вегетації рослини потребують комплексного азотного добрива. Якщо огіркам не вистачає цих речовин, листя починає жовтіти.
- До пожовтіння листя огірків також призводять низькі температури.
- Жовті плями на листі огірків можуть з’явитися через сонячний опік. Якщо полити рослину вдень, і вода потрапить на листя, вони пожовтіють.
- Призвести до пожовтіння листя огірків можуть хвороби та віруси. Часто причиною стає фузаріоз.
- Пошкодження кореневої системи. Коріння огірків можуть їсти шкідники, тому жовтіє листя.
- Також жовтіти й скручуватися листя огірків може через борошнисту росу. Щоб її побороти, треба регулярно провітрювати теплицю або парник, а рослини обприскати 1% розчином бордоської суміші.
Що робити, якщо жовтіє листя огірків
Часто листя огірків жовтіє через неправильне поливання або недотримання умов вирощування рослини. Щоб усунути цю проблему, потрібно дотримуватися простих правил, а також перевіряти рослину час від часу на наявність шкідників або хвороб.
Як боротися з пожовтінням листя огірків:
- дотримуватися режиму поливу — в період цвітіння і плодоношення поливати кожні два-три дні з розрахунку 10 л на 1 кв. м;
- підтримувати комфортну температуру в теплиці або парнику — до появи плодів вдень має бути 22-24°C, вночі — 17-18°C; під час плодоношення вдень — 23-26°C, вночі — 18-20°C;
- регулярно провітрювати огірки в теплиці та парнику — це знизить ризик розвитку борошнистої роси;
- не забувай підживлювати огірки різними добривами;
- обробляй рослини від шкідників та різних захворювань.
Чим обробити огірки, щоб не жовтіло листя
Найкраще — дотримуватися наших порад вище і запобігти пожовтінню листків. Але якщо це вже сталося, даємо кілька порад, чим обробити огірки, що не жовтіло листя.
- Якщо листя огірка тільки почало жовтіти — допоможе слабкий розчин марганцівки.
- Помічний також розчин молочної сироватки або кефіру у пропорції: 2 л на 10 л води. До рідини можеш додати 150 гр цукру. Це сприятиме зав’язуванню плодів.
- Спробуй позакореневе живлення. Візьми сіно та воду у пропорції 1:1 (замочуй два дні) та оприскуй огірки. Обприскування проводять тричі з інтервалом у 7 днів.
Зараз триває період цвітіння помідорів і от-от вони дадуть свої плоди. Раніше ми розповідали, чим підживити помідори в період цвітіння.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!